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    30 октября 2026, 11:40 • Экономика

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент?

    «Новатэк» заявил, что готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный СПГ для выработки энергии на десятилетия вперед.

    «Промышленный энергетический хаб на основании гравитационного типа – одна платформа 290 на 70 метров устанавливается на дно на глубине до 13 метров. Это одновременно и причал, и хранилище СПГ, и регазификация, и электростанция мощностью до 1 ГВт. Прием до 7 млн тонн СПГ в год, что эквивалентно 10 млрд кубов. Платформа ставится на естественные глубины вне портового канала. Ни дноуглубления, ни конфликта с портом, ни береговой инфраструктуры», – заявил заместитель председателя правления, директор по перспективным проектам «Новатэка» Сергей Соловьев.

    Что это за технология? «Основания гравитационного типа «Новатэк» серийно строил для «Арктик СПГ – 2», и, по данным западных СМИ, частично готовую платформу этого проекта обсуждали для Polar LNG на Аляске. Только на Аляске это завод сжижения газа, а в Африке – приемка. Сам принцип гравитационного терминала для СПГ первой в мире применила американская ExxonMobil в 2009 году в Адриатике. Платформу построили в Испании и отбуксировали к итальянскому берегу, ровно по схеме, которую сейчас предлагает «Новатэк». Собственное у «Новатэка» – это опыт серийной постройки таких оснований и связка терминала с электростанцией. Этот опыт живет в людях и на верфях, по чертежам его вряд ли  скопируешь, поэтому кражи технологий я бы не боялся», – говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

    «Задача «Новатэка» – загрузить Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, который находится в Белокаменке. Там как раз производят эти железобетонные платформы, на которые ставится специальное оборудование. В случае с «Арктик СПГ – 2» ставили оборудование для сжижения газа, а в случае с Африкой предлагают поставить другое – приемный регазифицированный терминал и электростанцию.

    Здесь будут регазифировать доставленный СПГ, то есть переводить газ из сжиженного обратно в газообразное состояние. К этой платформе подключается газопровод, по которому газ поступает на берег Африки и далее к потребителям. Тут же на платформе будет установлена электростанция, которая будет сразу вырабатывать электроэнергию из полученного газа. И надо будет протянуть линию электропередач к потребителю – к какому-то промышленному предприятию, которое сможет получать уже готовую электроэнергию. С платформы протянуть линию электропередач – это быстро и не так дорого, как с нуля строить электростанцию на берегу», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    В самой Африке ничего строить не будут, к ее берегам уже привезут полностью готовую конструкцию. «В Африке «Новатэк» предлагает приемный терминал с электростанцией, сжижения там нет, и стоит платформа у берега на глубине до 13 метров. Инженерное решение сильное: не нужны дноуглубление, порт и годы согласований на суше. Электростанция на 1 ГВт при круглосуточной работе сожжет порядка 1,5–2 млрд кубов в год, а хаб рассчитан на 10 миллиардов. Значит еще 8–8,5 млрд кубов газа надо будет довести до соседей трубами, а электричество – через ЛЭП», – говорит Вакилян.

    По его словам, главный конкурент нашей платформе – это плавучие регазификационные установки, на которых сегодня работает тот же Египет. «Их фрахтуют на год-два, и у них есть свойство, которое в Африке ценят особенно – если покупатель перестал платить, судно уходит. Платформа на дне остается заложником страны, где стоит, поэтому без сильного финансового гаранта ее не построят», – говорит Вакилян.

    В идеале этот проект нужен России также для расширения рынка сбыта газа. У «Новатэка» есть газ с проекта «Ямал СПГ», который почти полностью – 20 млн тонн – продается на европейском рынке. Но с 1 января 2027 года ЕС запрещает покупать любой российский СПГ. При этом рассчитывать, что африканский рынок заменит европейский, точно не стоит.

    «Во-первых, Африка столько не возьмет, так как у нее нет столько приемных терминалов. «Новатэк» как раз предлагает построить эту инфраструктуру. Во-вторых, 20 млн тонн СПГ африканскому рынку пока не нужно. В-третьих, потребуется минимум полтора–два года, чтобы построить платформу с терминалом и электростанцией. А европейский рынок закроется уже через два месяца. Поэтому рассчитывать, что в Африку уйдет даже часть этого объема, не стоит. Но в дальнейшем это возможно», – говорит Юшков.

    У «Новатэка» есть еще СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2», который попал под санкции, поэтому этот газ является подсанкционным. Сейчас его покупает только Китай, и российской компании, конечно, было бы выгодно найти второго покупателя на него. Однако это не так просто, так как африканские власти могут опасаться санкционного давления и потери возможности торговать в долларах.

    Что мешает зайти на африканский рынок? «Во-первых, остается вопрос платежеспособного спроса на газ в Африке. Во-вторых, нужны деньги на строительство всей инфраструктуры для приема и потребления газа с нуля. В-третьих, санкции против российского газа и самого Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

    Африканские компании, скорее всего, очень осторожно будут относиться к подсанкционному СПГ, потому что они ориентированы на внешние рынки, и если они попадут под санкции, то им заблокируют расчеты в долларах», – считает эксперт ФНЭБ.

    «Платежеспособный покупатель СПГ в Африке, по сути, один – это Египет. За девять месяцев он импортировал около 10,5 млн тонн, и примерно 90% этого газа – американский. Остальной африканский спрос, по оценке самого «Новатэка», составляет 20–30 млн тонн, но он не обеспечен ни контрактами, ни терминалами. Самый тонкий момент – это деньги. Соловьев из «Новатэка» рассчитывает на Всемирный банк и Африканский банк развития, а крупнейший акционер Всемирного банка – США. То есть судьба африканского хаба будет решаться в тех же российско-американских переговорах, что и судьба Арктики», – заключает Вакилян.

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