Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Маск анонсировал устройство Neuralink для возвращения зрения слепым
Американский предприниматель Илон Маск сообщил о создании компанией Neuralink нового продукта Blindsight, способного вернуть зрение незрячим людям.
«Наш второй продукт называется Blindsight, и, как предполагает само название, он позволит даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел, обрести зрение. Он готов с инженерной точки зрения. Просто ждём одобрения регулирующих органов», – написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Он также напомнил о представленном в 2024 году устройстве Telepathy. Этот аппарат позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли. Ожидается, что через несколько лет пропускная способность выходных данных значительно превысит скорость человеческой речи или набора текста.
Помимо этого, миллиардер в комментариях ответил отцу девочки, страдающей эпилепсией. По его словам, уже представленные на рынке устройства могут справляться с некоторыми типами заболевания, несмотря на их небольшую грубость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае нейротехнологическая компания Neuralink запланировала оснастить человеческий мозг специальным математическим сопроцессором.
В том же месяце компания сообщила о создании роботизированного комплекса для внедрения нейроинтерфейсов.
В прошлом году американская компания OpenAI решила вложить средства в стартап Merge Labs для выхода на рынок мозговых имплантов.