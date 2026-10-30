Маск анонсировал устройство Neuralink для возвращения зрения слепым

Tекст: Елизавета Шишкова

«Наш второй продукт называется Blindsight, и, как предполагает само название, он позволит даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел, обрести зрение. Он готов с инженерной точки зрения. Просто ждём одобрения регулирующих органов», – написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он также напомнил о представленном в 2024 году устройстве Telepathy. Этот аппарат позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли. Ожидается, что через несколько лет пропускная способность выходных данных значительно превысит скорость человеческой речи или набора текста.

Помимо этого, миллиардер в комментариях ответил отцу девочки, страдающей эпилепсией. По его словам, уже представленные на рынке устройства могут справляться с некоторыми типами заболевания, несмотря на их небольшую грубость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае нейротехнологическая компания Neuralink запланировала оснастить человеческий мозг специальным математическим сопроцессором.

В том же месяце компания сообщила о создании роботизированного комплекса для внедрения нейроинтерфейсов.

В прошлом году американская компания OpenAI решила вложить средства в стартап Merge Labs для выхода на рынок мозговых имплантов.