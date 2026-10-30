Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Итальянский профсоюз выступил против поставок оружия на Украину
Союз базовых профсоюзов Италии выступил против поставок оружия Киеву
Союз базовых профсоюзов (USB) в Италии выступил против поставок вооружений на Украину, назвав причиной конфликта вмешательство НАТО, сообщил координатор объединения Марко Беневенто.
«Мы прекрасно помним бойню в Доме профсоюзов в Одессе. Для нас это стало свидетельством того, что значит расширение НАТО и вмешательство альянса в жизнь людей в других странах», – заявил Беневенто, передает ТАСС.
По его словам, политика НАТО порождает насилие, в том числе со стороны неофашистских группировок. Беневенто подчеркнул, что профсоюз выступает против войны и отправки оружия ВСУ и Владимиру Зеленскому в страну с сокращающимся населением, так как это ведет лишь к новым смертям.
Он добавил, что USB не разделяет подходы других профсоюзов, соглашающихся на ущемляющие права трудящихся контракты и сделки с производителями оружия. В пятницу USB проводит всеобщую забастовку в сферах здравоохранения, образования и транспорта. В десятках городов Италии проходят шествия с участием студентов. Кроме того, профсоюз координирует международную инициативу против милитаризации портов в 22 странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка против роста цен и милитаризации.
Во вторник итальянское правительство отложило передачу военной помощи Украине до результатов промежуточных выборов в США.
В начале месяца большинство граждан Италии выступили против продолжения поставок оружия Киеву.