Союз базовых профсоюзов Италии выступил против поставок оружия Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы прекрасно помним бойню в Доме профсоюзов в Одессе. Для нас это стало свидетельством того, что значит расширение НАТО и вмешательство альянса в жизнь людей в других странах», – заявил Беневенто, передает ТАСС.

По его словам, политика НАТО порождает насилие, в том числе со стороны неофашистских группировок. Беневенто подчеркнул, что профсоюз выступает против войны и отправки оружия ВСУ и Владимиру Зеленскому в страну с сокращающимся населением, так как это ведет лишь к новым смертям.

Он добавил, что USB не разделяет подходы других профсоюзов, соглашающихся на ущемляющие права трудящихся контракты и сделки с производителями оружия. В пятницу USB проводит всеобщую забастовку в сферах здравоохранения, образования и транспорта. В десятках городов Италии проходят шествия с участием студентов. Кроме того, профсоюз координирует международную инициативу против милитаризации портов в 22 странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка против роста цен и милитаризации.

Во вторник итальянское правительство отложило передачу военной помощи Украине до результатов промежуточных выборов в США.

В начале месяца большинство граждан Италии выступили против продолжения поставок оружия Киеву.