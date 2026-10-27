Италия отложила поставку вооружений на Украину до выборов в США

Repubblica: Италия отложила отправку военной помощи Киеву до выборов в США

Tекст: Мария Иванова

Итальянские власти решили дождаться итогов американского голосования 3 ноября, чтобы определить собственную внешнеполитическую линию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

По данным издания, тринадцатый пакет поддержки полностью готов, но заморожен. Согласование документа требует подписей глав оборонного, внешнеполитического и финансового ведомств. Окончательное решение зависит от премьер-министра Италии, хотя ранее правительство обещало дать зеленый свет инициативе до конца октября.

Задержка также вызвана обострением разногласий в правящей коалиции. Вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини сообщил о намерении добиваться прекращения снабжения украинской армии. В ответ глава МИД Антонио Таяни выступил за продолжение поддержки.

Ожидалось, что в новый пакет войдут комплексы противовоздушной обороны Samp-T, ракеты-перехватчики Aster и генераторы для гражданской инфраструктуры. Предыдущие поставки вооружений из Италии прекратились в декабре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

В начале месяца результаты опроса общественного мнения показали несогласие свыше 60% граждан Италии с продолжением поставок вооружений.

В прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала прогресса в принятии новых законов на Украине для выделения дальнейшей финансовой поддержки от Евросоюза.