МИД: Россия не позволит поднять знамена сегрегации в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы не имеем права позволить тем, кто хочет вновь поделить мир на тех, кому все позволено, и тех, кому не позволено ничего в различных сферах – от информации до энергетики, от природопользования до военно-промышленных комплексов, – мы не должны им позволить вновь поднять знамена сегрегации любого типа. А мы видим, как они поднимаются», – заявила Захарова на медиафоруме «Россия-Африка 2026», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Россия потеряла 27 млн человек в годы Великой Отечественной войны, и эти жертвы были принесены ради того, чтобы будущие поколения имели возможность свободно обмениваться мнениями и развивать свой потенциал.

«Мы должны бороться за наше право жить в полный рост, говорить в полный голос, развивать свои национальные средства массовой информации, а не получать ту информацию, которую нам позволят получать», – заключила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит Россия – Африка.

В тот же день Лавров сообщил о заинтересованности Москвы в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

Ранее большинство африканских делегаций подтвердили свое участие в предстоящем саммите.