Умер бывший президент Алжира Зеруаль

Tекст: Дарья Григоренко

По официальному заявлению канцелярии действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна, «канцелярия президента республики оплакивает бывшего президента Ламина Зеруаля, который скончался в военном госпитале имени Мухаммеда ас-Сагира Никаша в столице после борьбы с неизлечимым заболеванием», передает РИА «Новости».

Власти страны объявили трехдневный траур по умершему экс-президенту. Прощание и похороны Ламина Зеруаля назначены на понедельник.

Зеруаль был президентом Алжира с 1994 по 1999 год. В период его руководства в стране не прекращалась гражданская война между государственными силами и вооруженными исламистскими группировками, унесшая жизни десятков тысяч человек.

