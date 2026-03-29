Умер бывший президент Алжира Зеруаль
Бывший президент Алжира Ламин Зеруаль скончался в возрасте 84 лет, сообщила канцелярия нынешнего лидера страны Абдельмаджида Теббуна.
По официальному заявлению канцелярии действующего главы государства Абдельмаджида Теббуна, «канцелярия президента республики оплакивает бывшего президента Ламина Зеруаля, который скончался в военном госпитале имени Мухаммеда ас-Сагира Никаша в столице после борьбы с неизлечимым заболеванием», передает РИА «Новости».
Власти страны объявили трехдневный траур по умершему экс-президенту. Прощание и похороны Ламина Зеруаля назначены на понедельник.
Зеруаль был президентом Алжира с 1994 по 1999 год. В период его руководства в стране не прекращалась гражданская война между государственными силами и вооруженными исламистскими группировками, унесшая жизни десятков тысяч человек.
