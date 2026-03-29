Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм заботой о безопасности
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла не смог попасть в храм Гроба Господня в воскресенье из-за мер безопасности, связанных с обстрелами, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был обусловлен исключительно соображениями безопасности, сообщает РИА «Новости». Канцелярия премьер-министра Израиля отметила, что решение приняли на фоне обстрелов, связанных с угрозами со стороны Ирана, и оно не связано с каким-либо злым умыслом.
В заявлении подчеркивается: «Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности». Представители израильских властей добавили, что понимают важность недели перед Пасхой для христиан.
В офисе Нетаньяху сообщили, что службы безопасности уже разрабатывают план, который позволит религиозным лидерам проводить богослужения в храме в ближайшие дни. Власти обещают обеспечить возможность проведения всех необходимых церемоний, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля не допустили латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.