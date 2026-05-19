Командование НАТО расценило как тренировку уничтожение дрона ВСУ в небе Эстонии
Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.
Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.
«Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.
Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.
Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.
Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.