Сель перекрыл дорогу к двум курортам в Карачаево-Черкесии

Tекст: Алексей Дегтярёв

На участке автодороги Черкесск – Домбай ограничили проезд транспорта из-за сошедшего селевого потока, указало ведомство в Max.

Причиной стали сильные осадки в регионе.

«В Карачаевском районе, между населенными пунктами Нижняя Теберда и Новая Теберда, произошел сход камнегрязевой массы на дорожное полотно, движение на этом участке ограничено», – уточнили в министерстве.

Аварийные бригады уже приступили к расчистке проезжей части. В ликвидации последствий задействованы десять человек и пять единиц специальной техники.

По данным МВД по Карачаево-Черкесии, в результате происшествия никто не пострадал, на месте дежурят инспекторы Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Ранее во вторник из-за сильных дождей сель сошел на 62-м километре федеральной трассы «Подъезд к МЦО «Архыз»», однако там движение нарушено не было. В республике сохраняется неблагоприятный прогноз погоды на 19 и 20 мая: ожидаются сильные дожди с грозами, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня рек и сходе новых селей в горах.

