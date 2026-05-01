Евродепутат Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-го пакет санкций до 1 июоя

Tекст: Вера Басилая

Евродепутат Томаш Здеховски сообщил, что новый 21-й пакет антироссийских санкций может охватить энергетический сектор, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе ограничений. В числе приоритетов отмечено усиление контроля за выполнением санкционных требований по всему Евросоюзу, пишут «Известия».

В Брюсселе рассчитывают одобрить пакет до первого июля, когда завершится председательство Кипра в Совете ЕС. Это должно помочь избежать процедурных задержек, вызванных сменой руководства. Однако сроки напрямую зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами ЕС.

Здеховски отметил, что санкционные меры требуют единодушного одобрения, а переговоры по их введению могут быть непростыми. «Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», – заявил он.

Обсуждение нового пакета уже стартовало, однако проект пока не внесен в Совет ЕС. Евродепутат уточнил, что ограничения, в том числе, будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.

В России ранее отмечали, что страна справится с очередной волной санкционного давления со стороны Запада.

Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских мер, сфокусированный на ограничениях в сфере энергоносителей.

Лидеры ЕС на заседании в Брюсселе активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и обсуждают снятие прежних «красных линий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций «западным театром абсурда» и пообещала жесткий ответ на 20-й пакет ограничений.