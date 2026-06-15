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В США опровергли разморозку 12 млрд долларов иранских активов
Журналист Axios Равид: США не разморозят активы Ирана до выполнения им условий
Вашингтон не планирует разблокировать замороженные иранские средства до выполнения Ираном условий США, сообщил со ссылкой на источники журналист портала Axios Барак Равид.
Равид заявил в X, что высокопоставленный чиновник США отверг иранские сообщения о безусловном разблокировании средств до начала 60-дневных переговоров.
«Это совершенно не соответствует действительности. Сделка предполагает оплату по результатам, и никакие замороженные средства не будут освобождены до тех пор, пока иранцы не выполнят свои обязательства», – заявил представитель американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr озвучило содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.
Сообщалось, что США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума.