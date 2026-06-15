В США опровергли разморозку 12 млрд долларов иранских активов

Журналист Axios Равид: США не разморозят активы Ирана до выполнения им условий

Tекст: Антон Антонов

Равид заявил в X, что высокопоставленный чиновник США отверг иранские сообщения о безусловном разблокировании средств до начала 60-дневных переговоров.

«Это совершенно не соответствует действительности. Сделка предполагает оплату по результатам, и никакие замороженные средства не будут освобождены до тех пор, пока иранцы не выполнят свои обязательства», – заявил представитель американской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr озвучило содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Сообщалось, что США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума.