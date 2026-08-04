Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Semafor: Лондон пережил первый за 155 лет месяц без дождей
Дождь не шел в Лондоне в течение полного календарного месяца впервые за 155 лет с 1871 года, сообщает портал Semafor.
По данным Semafor, рекордное отсутствие осадков в течение полного календарного месяца зафиксировано в столице Британии впервые с 1871 года. Издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров предупреждает о возможном недостатке продуктов питания из-за экстремальных погодных условий, передает РИА «Новости».
«В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя», – отмечается в публикации. В конце июля на половине территории Англии официально объявили режим засухи.
Британское метеорологическое бюро констатировало самый долгий период без дождей на юго-востоке страны за последние 30 лет. В июне температура превысила 37 градусов, установив новый исторический максимум.
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