Semafor: Лондон пережил первый за 155 лет месяц без дождей

Tекст: Вера Басилая

По данным Semafor, рекордное отсутствие осадков в течение полного календарного месяца зафиксировано в столице Британии впервые с 1871 года. Издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров предупреждает о возможном недостатке продуктов питания из-за экстремальных погодных условий, передает РИА «Новости».

«В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя», – отмечается в публикации. В конце июля на половине территории Англии официально объявили режим засухи.

Британское метеорологическое бюро констатировало самый долгий период без дождей на юго-востоке страны за последние 30 лет. В июне температура превысила 37 градусов, установив новый исторический максимум.

Аномальная засуха в Великобритании привела к дефициту овощей на внутреннем рынке.

Жертвами майской и июньской жары в Соединенном Королевстве стали почти 3 тыс. человек.

Экстремальные температуры сорвали тысячи плановых операций в британских больницах.



