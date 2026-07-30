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Аномальная жара унесла жизни почти 3 тыс. британцев
Жертвами майской и июньской жары в Великобритании стали 2877 человек
В мае и июне из-за аномально высоких температур в Соединенном Королевстве скончались 2 877 человек, что вдвое больше показателей прошлого года.
Аномальная жара в Британии в мае и июне стала причиной смерти 2 877 человек, передает РИА «Новости». По данным Агентства по здравоохранению страны (UKHSA), этот показатель вдвое превышает данные за весь прошлый год.
«За два периода жаркой погоды в мае и июне 2026 года было зарегистрировано 2 877 смертей, связанных с жарой», – говорится в заявлении британского ведомства. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года будет побит печальный рекорд 2022 года, когда от зноя умерли 2 985 человек.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический максимум для этого месяца. Предыдущий рекорд, державшийся с 1976 года, обновлялся несколько раз в течение одной недели. Кроме того, температурный рекорд был зафиксирован и в мае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной июньской жары больницы Британии сократили объем плановой помощи.
В Германии специалисты зафиксировали почти 10 тыс. связанных с высокими температурами летальных исходов.
В Испании на фоне экстремального потепления скончались свыше 3,8 тыс. человек.