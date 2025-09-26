Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР
Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как северокорейское торговое судно ненадолго пересекло Северную пограничную линию (NLL) в Желтом море, которая де-факто является морской границей между КНДР и Южной Кореей.
«По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), северокорейское судно нарушило контрольно-пропускной режим вблизи южнокорейского пограничного острова Пэннен около 5 часов утра в пятницу», – передает Yonhap.
После того, как южнокорейские военные передали по радио предупредительные сигналы и произвели предупредительные выстрелы, судно КНДР покинуло южнокорейские воды.
Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, около 30 северокорейских военнослужащих пересекли межкорейскую границу, несмотря на предупредительные выстрелы со стороны южнокорейских военных.