Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом

Tекст: Антон Антонов

Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.