Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

Трамп меняет Зеленскому стиль одежды и лишает его имиджа военного лидера

Tекст: Анастасия Куликова

Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, наденет ли Владимир Зеленский официальный костюм на предстоящую встречу с Дональдом Трампом. Как сообщает Axios, подобная обеспокоенность Штатов вызвана опытом их предыдущего разговора, закончившегося крупным дипломатическим скандалом.

Тогда Зеленский прибыл в Овальный кабинет в поло с национальной эмблемой – тризубом. Президент США при встрече со своим собеседником отметил, что тот наконец-то «принарядился». Однако, как пишет Axios, отказ Зеленского от традиционного костюма стал одной из причин «провала» встречи. В этот раз ожидается, что он все же наденет черный пиджак, в котором был на июньском саммите НАТО.

Напомним, беседа Трампа и Зеленского состоится в понедельник в Овальном кабинете. Она начнется в 20.15 мск и, согласно расписанию Белого дома, должна будет завершиться через час. Затем в 21.15 мск президент Штатов поприветствует европейских лидеров, они сделают совместную фотографию, а в 22.00 мск будет дан старт саммиту с участием представителей Старого света.

При этом, как информирует Le Monde, руководители государств-членов ЕС намерены побеседовать с Зеленским до начала его разговора с Трампом. В «предварительной встрече», вероятно, будут участвовать президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома.

По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

В то же время спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф отмечает, что США и Россия в ходе саммита на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Я бы охарактеризовал это как кардинальное изменение правил игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Уиткофф подчеркнул, что основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок.

«Вероятно, стороннему наблюдателю может быть непонятно, почему американцы и Дональд Трамп лично так сильно привязались к костюму Зеленского. Все дело в том, что для главы любого государства принципиально важен его публичный образ. А одежда в этом плане занимает не последнее место», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Напомню, что лидеры социалистических держав после свершения революций всегда носили на международных встречах военные костюмы. Это был символ их борьбы. Главы арабских стран обычно приезжают в другие государства в традиционных нарядах, подчеркивая приверженность общему культурному коду», – продолжает он.

«Зеленский своим «боевым одеяниям» хочет показать, что он – представитель воюющей страны,

не готовой идти на компромисс. США же хотят вывести сложившуюся ситуацию в дипломатическое русло, поэтому для них важно даже в таких мелочах развенчивать образ этого «борца», – акцентирует собеседник.

«Встречи с Зеленским приводят к нормам стандартного протокола: строгий фасон, пиджак, брюки. Для них он не герой, а обычный диктатор из крупной восточноевропейской страны. В ЕС осознают и понимают логику Штатов. Поэтому лидеры союза, вероятно, сами будут настаивать на том, чтобы их визави прилично оделся», – добавляет эксперт.

Таким образом Зеленский оказался в протиречивом положении. Если он наденет официальный костюм, значит он теряет статус лидера воюющей страны, значит он «прогнулся» под мирные требования Трампа. Но если он будет стоять на своем, тогда он рискрует сорвать переговорный процесс и выглядеть как препятствие для мира.

«В целом же ситуация вокруг Дональда Трампа и украинского урегулирования откатилась к марту.

Глава Белого дома сейчас вновь заявляет, что все – в том числе он и Владимир Путин – хотят мира. Между тем, европейские лидеры требуют продолжения конфликта, так как они недовольны результатами саммита на Аляске», – указал американист Дмитрий Дробницкий

«В частности, европейцы не согласны с тем, что с повестки дня был снят вопрос о немедленном прекращении огня на Украине, и теперь речь идет о территориальных уступках. Поэтому цель вояжа европейцев в Штаты – удержать Америку в Евроатлантике, заставить ее сдерживать Россию», – добавил политолог.

«Для европейских лидеров объединенный Запад – это единственная среда обитания и средство к существованию. Пока длится конфликт на Украине, пока Киев – это фактор сдерживания, Европа продолжает получать свопы от Федеральной резервной системы (ФРС) США», – уточнил Дробницкий. По его словам, для Трампа же это не представляет большой ценности. «Он, возможно, готов был бы торговаться с европейцами. Но их проблема состоит в том, что им нечего дать Вашингтону», – указал эксперт.

Впрочем, есть нюанс: у Брюсселя «в кармане» несколько десятков американских сенаторов, и это еще аукнется Трампу в сентябре, когда эти законодатели будут голосовать за антироссийский курс и поддержку Украины, прогнозирует американист. «Некоторые конгрессмены явно подвержены европейскому лобби. Для них политика сдерживания Москвы является последним рубежом, который они готовы защищать до конца», – отметил спикер.

«У Трампа нет таких козырей на руках, чтобы скрутить европейцев в «бараний рог». Тем не менее, у президента США имеются возможности поумерить аппетиты лидеров ЕС. Для этого ему нужно контролировать федеральный резерв, продолжить чистить госаппарат, что прекратилось с уходом Илона Маска из администрации. Главе Белого дома следует объявить угрозой нацбезопасности не бездомных в федеральном округе Колумбия, а лоббистов войны. До тех пор, пока он этого не сделает, мы не увидим дипломатического решения конфликта на Украине», – рассуждает Дробницкий.

По его оценкам, встречи Трампа с европейскими политиками и Зеленским в понедельник пройдут в умеренно спокойном тоне. Собеседник не ожидает повторения скандала в Овальном кабинете по ряду причин. «Во-первых, европейцы, вероятно, объяснили Зеленскому, как нужно вести диалог с Трампом: сперва льстить ему, а затем продвигать свою повестку. Во-вторых, ему, скорее всего, жестко пригрозили: если тот выйдет из себя, то они его заменят Валерием Залужным», – детализировал аналитик, не исключив, что

Зеленский все же может «сорваться».

«А дальше придут европейцы, и начнется раскачивание. Ни Александр Стубб, ни Урсула фон дер Ляйен не смогут проделать филигранную дипломатическую работу, как Владимир Путин. Но они будут заниматься тем, чем занимались с марта по август – снова прикручивать американскую администрацию к своей позиции. Для этого, повторю, у них есть медийное влияние и конгрессмены. Основной вопрос: что будет делать Трамп? Строить бальный зал в Белом доме или займется внутренней политикой?», – риторически задается вопросом Дробницкий.

Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. «Трамп и Зеленский заинтересованы в том, чтобы не повторять февральский скандал в Овальном кабинете, но вероятность схожего сценария сохраняется. Тем более, что непубличные переговоры между американской и украинской, а также европейской делегациями будут весьма напряженными», – отметил он.

По его прогнозам, в понедельник стороны обсудят территориальный вопрос, а также гарантии безопасности Украине. «Судя по всему, США поставят перед Зеленским ультиматум, согласно которому Киев соглашается на вывод украинских войск из Донбасса, признает Крым российским регионом, отказывается от притязаний на членство в НАТО.

В случае несогласия Вашингтон перестает поддерживать Украину, что грозит Банковой серьезными проблемами

При этом гарантии безопасности для Украины в рамках отдельных соглашений со Штатами будут носить формальный характер. Вспомним договор между Вашингтоном и Тайбэем. Документ содержит настолько расплывчатые формулировки, что Белый дом оставляет за собой право никак не помогать другой стороне в случае какой-либо эскалации», – напомнил эксперт.

«Трамп может воспользоваться и другими рычагами давления на Киев: например, запустить расследования силами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), чтобы выяснить, как осваивались транши и как на этом наживалось ближайшее окружение Зеленского», – продолжил эксперт.

«Что касается европейцев, то они попытаются закрыть свои интересы, касающиеся торговли с США, безопасности, кооперации с американцами в военной сфере. При этом у европейских лидеров нет единой позиции по многим направлениям. Эммануэль Макрон, например, хочет сократить закупки американского вооружения и возродить собственный ВПК. Кир Стармер и Джорджа Мелони выступают против этого», – детализировал политолог.

«Нет у европейцев консолидации и по украинскому вопросу. Далеко не все лидеры и общественность стран Европы поддерживают радикальный «ястребиный» сценарий ведения боевых действий до последнего украинца», – добавил Дудаков.

«Таким образом, переговоры в Белом доме окажутся непростыми. Скорее всего, европейцам и украинскому лобби озвучат условия США. На этом фоне они будут пытаться юлить и лавировать, чтобы выйти из этой ситуации сухими. Не факт, что у них это получится», – заключил Дудаков.