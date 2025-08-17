  • Новость часаТрамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера (видео)
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Нанесен удар по террористам «Азова» в Харьковской области
    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    Под Херсоном разгромили группу французских наемников
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    48 комментариев
    17 августа 2025, 17:43 • Политика

    Украина и Европа угодили в ловушку Трампа

    Украина и Европа угодили в ловушку Трампа
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эхо саммита на Аляске продолжает влиять на международную политику. В понедельник в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Участие в переговорах также подтвердили лидеры стран ЕС и Британии. Как отмечают эксперты, президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Украине и Европе политическое поражение.

    Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Примечательно, что госсекретарь Марко Рубио поддержал идею Трампа о необходимости формирования полноценного договора между Россией и Украиной, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф добавил, что Вашингтон и Москва уже якобы договорились о гарантиях безопасности Украины. Соответственно, итоговое решение зависит от офиса Зеленского. Однако его встреча с Трампом рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков.

    Так, телеканал CNN передает, что вместе с Зеленским на встречу в Белом доме прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и его итальянская коллега Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, лидер Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    При этом последняя заявила, что ЕС настаивает на обеспечении гарантиями безопасности не только Украины, но и самой Европы, сообщает EU Neighbours. «НАТО Европой в таковом качестве уже не рассматривается. Это важная новость, будем исходить из этого», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Самое рвение европолитиков прибыть в Вашингтон вместе с Зеленским похоже на панику, отмечает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    Напомним, предыдущая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась в конце февраля. Тогда их беседа превратилась в публичную ссору: президент США, в ответ на хамство со стороны собеседника, упрекал его в неготовности завершить конфликт, хотя у того «нет карт», «заканчиваются солдаты» и каждый день «гибнут люди».

    В итоге Зеленский оказался «за дверью» Овального кабинета, а Трамп заявил, что продолжит с ним разговор лишь в том случае, если он будет готов к мирному урегулированию кризиса. Уже тогда эксперты отмечали, что единственной надежной опорой Киева остался Брюссель, который также не желает достижения мира с Россией.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов,

    что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету, Старый свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – говорит Шеслер.

    Украинское руководство загнало себя в ситуацию, из которой попросту не существует хорошего выхода,

    соглашается политолог Иван Лизан. «Очевидно, Трамп намеревается продавить Киев на сделку с Россией. Вне зависимости от итоговых условий, сам факт обсуждения завершения конфликта для Зеленского – больная тема», – поясняет он.

    «Если он пойдет на согласие с Вашингтоном, то внутриполитическая ситуация на Украине рискует серьезно накалиться. В стране «правит» националистическое меньшинство, объединенное идеей тотальной русофобии. Сам факт переговоров с Москвой для них – неприемлем», – считает эксперт.

    «Но ведь и Трамп рассчитывает на сговорчивость Зеленского. Если он снова уйдет в «отказ» и будет пытаться саботировать любые предложения Вашингтона, Штаты подобного поведения не простят. Информационная кампания против «борца за принципы демократии» уже началась.

    В любой момент президент США может дать указ о ее форсировании.

    Кроме того, Америка может окончательно перестать поддерживать Украину, переведя поставки оружия исключительно на коммерческую основу. Это также подразумевает политическую гибель Зеленского. Другое дело, что в отличие от первого сценария, здесь она будет растянута во времени», – указывает он.

    «Если Зеленский повторит триумф украинской дипломатии, продемонстрированный им в феврале этого года в Белом доме, то киевская власть хотя бы сможет продержаться «у руля» некоторый отрезок времени. Но итог, очевидно, один: Зеленский стал невыгоден для текущего политического курса Вашингтона», – уверен эксперт.

    «Что касается европейцев, которые будут участвовать в переговорах в понедельник, то их роль сводится исключительно к формированию «группы поддержки» Зеленского. На «надзирателей» за младшим партнером они не тянут – сами слишком зависят от воли Штатов. Но они попытаются хоть как-то выровнять условия сделки за счет «коллективного веса», – заключил Лизан.

