Украина и Европа угодили в ловушку Трампа

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Примечательно, что госсекретарь Марко Рубио поддержал идею Трампа о необходимости формирования полноценного договора между Россией и Украиной, пишет РИА «Новости».

В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф добавил, что Вашингтон и Москва уже якобы договорились о гарантиях безопасности Украины. Соответственно, итоговое решение зависит от офиса Зеленского. Однако его встреча с Трампом рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков.

Так, телеканал CNN передает, что вместе с Зеленским на встречу в Белом доме прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и его итальянская коллега Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте, лидер Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом последняя заявила, что ЕС настаивает на обеспечении гарантиями безопасности не только Украины, но и самой Европы, сообщает EU Neighbours. «НАТО Европой в таковом качестве уже не рассматривается. Это важная новость, будем исходить из этого», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

Самое рвение европолитиков прибыть в Вашингтон вместе с Зеленским похоже на панику, отмечает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

Напомним, предыдущая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась в конце февраля. Тогда их беседа превратилась в публичную ссору: президент США, в ответ на хамство со стороны собеседника, упрекал его в неготовности завершить конфликт, хотя у того «нет карт», «заканчиваются солдаты» и каждый день «гибнут люди».

В итоге Зеленский оказался «за дверью» Овального кабинета, а Трамп заявил, что продолжит с ним разговор лишь в том случае, если он будет готов к мирному урегулированию кризиса. Уже тогда эксперты отмечали, что единственной надежной опорой Киева остался Брюссель, который также не желает достижения мира с Россией.

«Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов,

что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

«То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

«Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету, Старый свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

«Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – говорит Шеслер.

Украинское руководство загнало себя в ситуацию, из которой попросту не существует хорошего выхода,

соглашается политолог Иван Лизан. «Очевидно, Трамп намеревается продавить Киев на сделку с Россией. Вне зависимости от итоговых условий, сам факт обсуждения завершения конфликта для Зеленского – больная тема», – поясняет он.

«Если он пойдет на согласие с Вашингтоном, то внутриполитическая ситуация на Украине рискует серьезно накалиться. В стране «правит» националистическое меньшинство, объединенное идеей тотальной русофобии. Сам факт переговоров с Москвой для них – неприемлем», – считает эксперт.

«Но ведь и Трамп рассчитывает на сговорчивость Зеленского. Если он снова уйдет в «отказ» и будет пытаться саботировать любые предложения Вашингтона, Штаты подобного поведения не простят. Информационная кампания против «борца за принципы демократии» уже началась.

В любой момент президент США может дать указ о ее форсировании.

Кроме того, Америка может окончательно перестать поддерживать Украину, переведя поставки оружия исключительно на коммерческую основу. Это также подразумевает политическую гибель Зеленского. Другое дело, что в отличие от первого сценария, здесь она будет растянута во времени», – указывает он.

«Если Зеленский повторит триумф украинской дипломатии, продемонстрированный им в феврале этого года в Белом доме, то киевская власть хотя бы сможет продержаться «у руля» некоторый отрезок времени. Но итог, очевидно, один: Зеленский стал невыгоден для текущего политического курса Вашингтона», – уверен эксперт.

«Что касается европейцев, которые будут участвовать в переговорах в понедельник, то их роль сводится исключительно к формированию «группы поддержки» Зеленского. На «надзирателей» за младшим партнером они не тянут – сами слишком зависят от воли Штатов. Но они попытаются хоть как-то выровнять условия сделки за счет «коллективного веса», – заключил Лизан.