Директор Центра транспортной логистики Августинович арестован в Красноярске

Tекст: Дарья Григоренко

Источник в компании отметил, что «дело Августиновича, скорее всего, связано с продажей акций красноярского аэропорта по заниженной цене», передает ТАСС.

В объединенной пресс-службе судов пояснили: «Августинович А. М. с группой лиц умышленно совершили действия, в результате которых причинили ущерб Красноярскому краю в размере не менее 2 млрд рублей».

О конкретном имуществе речь в официальных комментариях не идет, однако Августиновичу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Центральный районный суд Красноярска арестовал его до 27 января 2026 года.

По данным сервиса «ТАСС. Экономика», ЦТЛ владеет акциями АО «Краспригород», а также до недавнего времени управлял компанией «Эра групп», которой принадлежал «Аэропорт Емельяново». В 2022 году центр был собственником 49% акций «Эра групп», а осенью того же года 15% акций продали на аукционе за 476,2 млн рублей.

Центр транспортной логистики выступает заказчиком работ по строительству метро и парковок в Красноярске. Учредителями ЦТЛ являются Агентство по управлению госимуществом, министерства транспорта и строительства края, а также правительство региона. В министерстве транспорта края сообщили, что не располагают информацией об аресте директора. С 2016 по 2018 год, Августинович уже был фигурантом четырех уголовных дел по статье о злоупотреблении полномочиями.

Ранее столичный суд заочно признал виновным бывшего главу компании «Ивастрой» Андрея Пучкова в мошенничестве. Пучков обвинялся в хищении более 90 млрд рублей у участников долевого строительства.