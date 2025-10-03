  • Новость часаПолитолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    @ IMAGO/Roni Rekomaa/ТАСС

    3 октября 2025, 11:58 Мнение

    Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    В США оценили вероятность поставок «Томагавков» Украине

    В антироссийском альянсе, известном как «Коалиция желающих», заметное место занимает Финляндия. Этот факт вызывает немалое удивление не только потому, что уровень участия нашей северной соседки в этом объединении явно не соответствует ее политическому и экономическому влиянию на континенте. Но и потому, что до недавнего времени к ней было принято относиться как к почти что дружественному государству.

    Заметность Финляндии в коалиции обусловлена оголтелой даже на фоне других участников русофобией ее руководства. Обходится это недешево – на днях министерство финансов Финляндии представило проект бюджета страны, который предполагает сокращение расходов на жилищный фонд, образование и науку, но при этом военный бюджет увеличивается в шесть раз. И это на фоне «схлопывания» туристического бизнеса, серьезных проблем в деревообрабатывающей и бумажной промышленности, утраты большей части рынка сбыта своей пищевой продукции в связи с конфронтацией с Россией.

    Похожая ситуация характерна и для других европейских стран, но если, например, в Германии усиливается антивоенное движение, то в Финляндии перспектива сворачивания социальной сферы и снижения уровня жизни ради сомнительного счастья еще раз поучаствовать в войне с Россией не вызывает серьезных протестов. По крайней мере, пока. 

    Этот феномен имеет давнюю предысторию. Как известно, Финляндия обрела независимость в 1917 году, успев побывать до этого шведской провинцией и Великим княжеством в составе Российской империи. Нынешняя территория страны, населенная языческими племенами сумь и емь, начиная с ХI века стала ареной жесткого соперничества Швеции и Новгорода. Но после Смутного времени шведы надолго укоренились на территории будущей Финляндии. Эта шведская провинция оказалась под дланью русского государя после войны со Швецией 1808-1809 годов. После этого финны впервые получили свою государственность – в виде Великого княжества Финляндского (Великим князем Финляндским становился русский император) на правах широкой автономии. Но, по сути дела, можно было говорить о конфедерации – финны не служили в русской армии (с 1877 года у них была своя), не платили налогов в общую казну, использовали собственную валюту (финскую марку), имели свой парламент (Сейм) и Конституцию. Финские женщины первые в мире получили избирательное право. Государственными языками в княжестве были финский и шведский. Благодаря налоговым льготам, в Финляндии, ранее захудалой аграрной провинции, начала стремительно развиваться промышленность, ее население за столетие увеличилось в 10 раз! Если к концу XVIII века финнов было не более 300 тысяч, то к началу XIX их было три миллиона.

    Ценность Финляндии состояла прежде всего в ее стратегическом положении, как форпоста на подступах к русской столице. Александр I и его преемники осыпали финнов милостями и льготами, надеясь завоевать их лояльность, показав различие в их положении в составе России и Швеции, где они были существами второго сорта, с которыми было не принято считаться – все руководящие должности в армии и гражданской администрации занимали только этнические шведы. (Забавно, кстати, что и нынешний президент Финляндии Александр Стубб – швед). Шведами были священники и большая часть городских жителей.

    Надо сказать, что первоначально расчет русских властей сработал полностью. Например, во время Крымской войны финны продемонстрировали безусловную верность короне, а финские добровольцы доблестно отражали атаки англичан на Балтийское побережье. В благодарность за верность и мужество Александр II осыпал финнов новыми льготами.

    Однако примерно в то же самое время в Великом княжестве начали развиваться радикальный финский национализм и сепаратизм, источником которых были… шведы. В Великом княжестве Финляндском шведы продолжали оставаться привилегированной прослойкой. Образованная часть населения была практически полностью представлена этим этносом. Все помещики, лютеранское духовенство, большая часть купцов – шведы. Русские законы не выделяли национальности, все получили равные права, просто у шведов был изначально «больший задел». Но они, помимо тоски по исторической родине, не могли простить русским именно того, что были уравнены в правах с презираемыми финнами. И в этом они видели угрозу своему доминирующему положению. И это не был всплеск шведского патриотизма – далеко не все они хотели возвращаться в состав Швеции, большая часть мечтала о своей независимой «Шведской Финляндии». Те финны, которым удавалось подняться по социальной лестнице, получить образование, стать купцами или чиновниками, становились не «обрусевшими», а «ошведившимися», и очень часто – сторонниками идеологии сепаратизма.

    Когда в Петербурге на рубеже ХХ века спохватились, было уже поздно. Попытки противостоять сепаратизму и уравнять в правах на территории княжества других подданных империи с местными уроженцами было расценено как «насильственная русификация» и «гонения». «Просветительские кружки» трансформировались в тайные (в том числе и террористические) общества, связанные с иностранными разведками. Так, прекращенная российскими властями в 1903 году деятельность финского тайного общества «Кагаль», была немедленно возобновлена в Стокгольме.

    Начало Первой мировой войны было воспринято сепаратистами как шанс на реализацию своих планов – кайзеровская Германия обещала «освобождение» Финляндии. В составе немецкой армии были сформированы корпуса финских егерей, воевавших против России. Во время гражданской войны в самой Финляндии эти формирования внесут решающий вклад в захват власти в стране.

    После Октябрьской революции, 4 декабря 1917 года, финский сенат провозгласил независимость Финляндии. 31 декабря 1917 года ее признало советское правительство. Еще воюющая Германия начала переброску на территорию Финляндии формирования финских егерей, в стране вспыхнула гражданская война, главной жертвой которой стало русское и вообще «некоренное» население. И если финские красноармейцы вели террор сугубо по классовому принципу, то «белые» – егеря и шюцкор (охранный корпус) – осуществляли этнические чистки, проще говоря, уничтожали русских. Только в одном Выборге было уничтожено от трех до пяти тысяч местных жителей русского происхождения. Это не было «эксцессом исполнителя» – к физическому уничтожению всех русских прямо призывали финские политики и СМИ.

    В это же время была провозглашена концепция «Великой Финляндии», которая в самом радикальном варианте предполагает объединение под рукой Хельсинки всех финно-угорских народов (а подавляющее их большинство проживает в России) подобно идее слияния всех тюрок в «Великий Туран».

    Ситуация в охваченной Гражданской войной России давала надежды на реализацию этих планов. Уже в 1918 году финские отряды вторглись на территорию Советской России. Возглавивший финских белых бывший русский генерал, этнический швед Карл Густав Маннергейм (так и не выучивший как следует за всю жизнь финский язык) дал «рыцарскую» клятву «не вкладывать меч в ножны» (в историографии известна как «Клятва меча»), пока не захватит всю Карелию. Следующая финская агрессия с попыткой захвата советских земель последовала в 1921-1922 годах.

    Далее была советско-финская война 1939-1940 годов и участие Финляндии в боевых действиях Великой Отечественной войны на стороне Гитлера в 1941-1944 годах («Война-продолжение», как ее называют финны).

    Все это время финская официальная пропаганда усердно формировала из России и русских образ врага. Утверждалось, что именно Россия – колонизатор и угнетатель, под  «оккупацией» которой находятся «исконные финские земли», а их «освобождение» – великая миссия финского народа. Еще в 1935 году глава советского внешнеполитического ведомства Максим Литвинов свидетельствовал: «Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии».

    Подобное «воспитание» финнов дало свои плоды: даже гитлеровцы признавались, что их шокировала жестокость финнов в отношении советских военнопленных и мирных жителей.

    Как известно, Маннергейм, став в 1944 году президентом Финляндии, проявив невероятную политическую гибкость, заключил сепаратный мир с СССР и даже ухитрился примкнуть к антигитлеровской коалиции, успев повоевать со своими вчерашними союзниками.

    В 1948 году Советский Союз и Финляндия заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который на длительное время определил характер советско-финляндских отношений. Результатом тесного экономического сотрудничества наших стран, а также нейтралитета Финляндии, стало то, что она быстро оправилась после Второй мировой войны и, несмотря на свои достаточно скромные собственные ресурсы, стала государством всеобщего благоденствия. В годы холодной войны Финляндия стала своеобразным мостом между нашей страной и западным блоком, что также стало одним из факторов ее обогащения.

    После распада СССР сотрудничество продолжалось, и в северной соседке мы были склонны видеть если не друга, то надежного и прагматичного партнера. В июне 2014 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что добрососедские отношения России и Финляндии могут служить примером для других стран – и как сглазил. Финляндия активно поддержала санкции ЕС против нашей страны, все больше и больше включалась в антироссийскую кампанию коллективного Запада. В результате сегодня мы пришли к ситуации, напоминающей преддверие «Зимней войны», когда Британия и Франция видели в Финляндии таран против СССР.

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания. Участники агрессии против СССР продолжали получать юбилейные награды, в 1958 году свастика была возвращена в качестве одного из военных символов ВС страны (после вступления в НАТО ее не стали использовать из-за протестов немецких военных). Основанный в 1940 году «Карельский союз», преследующий цель «возвращения» Карелии (эмблема организации – рука с мечом, отсылающая к упомянутой выше «клятве меча» Маннергейма), работал все эти годы – и продолжает работать сейчас. А к столетию независимости Финляндии министерство финансов этой страны выпустило юбилейную монету, на которой изображена сцена расстрела боевиками шюцкора жителей Выборга (изображение было скопировано с известной фотографии). Впрочем, данная монета вызвала скандал, и тогдашнему министру финансов Петтери Орпо пришлось извиняться и объяснять, что его не так поняли. Но это был еще 2017 год, а сегодня, скорее всего, никаких извинений и не потребовалось бы – все старые русофобские нарративы сейчас актуализированы. В Финляндии открыто говорят о том, что Россия ослаблена из-за украинского конфликта, и это открывает перспективы для реализации с помощью НАТО проекта «Великая Финляндия» с явным намеком на «Войну-продолжение 2.0». Свои экономические потери из-за санкций Хельсинки стремится компенсировать, «продавая» НАТО и ЕС свою русофобию.

    А некогда выпущенный джинн финского национализма обратился теперь против финских шведов, которых сейчас в стране осталось не более пяти процентов. Местные радикалы именуют их колонизаторами и оккупантами – «такими же, как русские». А в 2016 году студенты Стокгольмского университета провели опрос среди финских шведов. Согласно полученным данным, 70% респондентов живет с постоянным чувством угрозы из-за своей национальности, а около 60% подвергались из-за этого «словесному или физическому насилию». Бумеранг финского национализма вернулся спустя почти два столетия.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска заняли несколько улиц в Северске
    Орбан: Венгры не хотят умирать за Украину
    Неопознанные дроны нарушили работу аэропорта Мюнхена
    Стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области
    Пассажирка Porsche Cayenne погибла после падения машины в Фонтанку
    Число погибших от отравления метанолом в Ленобласти достигло 41 человека
    Арестованный во Владивостоке французский велопутешественник освоил русский язык

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Перейти в раздел

    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России

    В Чехии проходят парламентские выборы. По данным опросов, большинство голосов получит партия экс-премьер-министра Андрея Бабиша, но для формирования правительства ему придется создать коалицию с другими партиями. Бабиш обещает радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи Украине. Эксперты предупреждают, что при Бабише разворота Праги на восток не будет, но можно рассчитывать на восстановление испорченных с Россией за последние годы отношений. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации