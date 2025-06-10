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    10 июня 2025, 21:45 • В мире

    Русские Латвии взяли малый реванш за угрозы и унижения

    Русские Латвии взяли малый реванш за угрозы и унижения
    @ Saeima (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Никита Демьянов

    «Надо действовать как украинцам – просто стрелять и взрывать русскоязычных. Начинайте с Даугавпилса и Резекне». Такие теперь рекомендации по борьбе с русским населением Прибалтики можно услышать от латвийских националистов. Но даже в таких условиях некоторые противостоящие русофобии политики Латвии смогли выиграть на прошедших в стране местных выборах, причем именно в указанных городах.

    Итог прошедших в минувшие выходные выборов в Риге, население которой резко сократилось за последние годы, противоречив. С одной стороны, «русские» партии проиграли.

    В столице Латвии у местных русских было несколько вариантов, чтобы проголосовать: либо за партию «Стабильность», либо за общий список, созданный партиями «Суверенная власть», «Русский союз Латвии» и «Младолатыши», либо за «Согласие». Однако главная беда «русских» партий заключается в их неспособности договориться. Вместо этого они предпочли выяснять отношения, обрушивая друг на друга ведра грязи. То ли в рядах данных партий работают агенты спецслужб, специально раздувающие междоусобные ссоры. То ли все куда проще – и проблема в глупости, болезненном самолюбии и некомпетентности руководства «русских» партий Латвии.

    В любом случае результат налицо: многие русские избиратели из-за этих скандалов на выборы попросту не пришли. Некогда могущественная партия «Согласие», возглавляемая бывшим «русским мэром» Риги Нилом Ушаковым, вообще не получила фракции в новом составе Рижской думы. У «Суверенной власти» оказалось восемь депутатских мест, у «Стабильности» – пять. Всего в рижском горсобрании шестьдесят депутатских мест, поэтому «русским» партиям светит место лишь в оппозиции.

    Впрочем, с партией «Латвия на первом месте», одержавшей формальную победу в Риге, не все так просто. Ее возглавляет богатый бизнесмен, бывший министр путей сообщения Айнар Шлесерс, являющийся редким примером латышского публичного политика, чуждого русофобии. В свое время Шлесерс ратовал за всемерное развитие экономических отношений Латвии и России. Он критикует гонения на русский язык. В рядах его партии, в том числе и в руководстве, немало русских.

    «Латвия на первом месте» получила 18,17% голосов, что дает ей право на тринадцать мандатов. Но самое интересное, что «Латвия на первом месте» рассматривает участие в нынешних муниципальных выборах как этап подготовки к выборам в Сейм, которые состоятся в 2026 году. Представитель партии, депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш подчеркивает, что они «с нуля создали очень сильную команду», сумев продвинуть своих кандидатов в думы 35 из 42 латвийских самоуправлений. «На мой взгляд, уже это – победа», – отметил политик. Зивтиньш пообещал: «Мы не спринтеры, мы готовимся взять власть в стране».

    Если партия Шлесерса сможет договориться с «русскими» партиями и хорошо зарекомендовать себя в рижском горсобрании, то у нее будут шансы усилить позиции в Сейме. И тогда, возможно, Айнар Шлесерс станет латвийским Виктором Орбаном или Робертом Фицо и сумеет вывести Латвию из антироссийского лагеря.

    Наиболее же интересны итоги выборов в латгальском Даугавпилсе – втором по величине городе Латвии, где большинство населения составляют русские. Там с оглушительным результатом победила партия нынешнего мэра Андрея Элксниньша.

    В свое время Элксниньш состоял в «Согласии» Нила Ушакова. Но после того, как Ушаков, пытаясь стать «своим» у националистов, отказался от защиты интересов собственных избирателей, былая популярность «Согласия» стала быстро сдуваться. Элксниньш, однако, создал свою собственную региональную партию «Вперед, Латгалия».

    Элксниньш критикует русофобскую политику Латвии, выступает против милитаризации Латгалии, чтит День Победы и в свое время пытался спасти от сноса памятники советским воинам, приговоренные правительством к уничтожению. За это жители Даугавпилса готовы носить своего градоначальника на руках. Четырнадцать из пятнадцати мест в горсобрании обеспечивают Элксниньшу возможность переизбрания, так как в Латвии градоначальников выбирают депутаты из своего состава.

    Показателен успех и еще одного экс-согласиста – бывшего мэра другого латгальского города Резекне (возглавлял город с 2009 по 2023 год) Александра Барташевича.

    В начале 2023-го вожаки «Согласия» выгнали Барташевича – за то, что он, публично заявляя о необходимости выхода Латвии из антироссийской коалиции, пытался перехватить власть в партии. Затем за мэра-вольнодумца взялись всерьез: Барташевича обвинили в неумении управлять городом, в доведении Резекне до больших долгов – и на этом основании отстранили от должности.

    Однако бывший уже мэр Резекне не растерялся – он создал новую региональную партию «Вместе для Латвии», с которой и стартовал на нынешних выборах, создав общий список с «Латвией на первом месте» Айнара Шлесерса. Барташевич – яростный противник национализма, русофобии и сторонник добрососедства с Россией. И оказалось, что его идеи очень популярны в городе – общий список Барташевича и Шлесерса набрал 50,55% голосов избирателей. Это обеспечивает им восемь из 13 мандатов в самоуправлении – и, соответственно, контроль над новой думой. Так что Александр Барташевич, возможно, вновь станет мэром. Отстранить его вновь будет непросто.

    Однако нынешнее правящее большинство отнюдь не исключает снятия неугодных политиков с доски грязными методами. Для этого в законодательную систему встроен удобный для правящих механизм – мэры городов обязаны доказать свое право на допуск к государственной тайне. В 2012 году Элксниньшу, который тогда был депутатом парламента, уже отказывали в доступе к гостайне – без какого-либо объяснения причин. Да и Барташевич еще за месяц до выборов открыто говорил о том, что если он выиграет выборы, ему могут отказать в доступе к гостайне и на этом основании запретить занимать мэрскую должность.

    Более того, в рядах латвийских националистов можно встретить и куда более радикальные рецепты решения «русского вопроса». За день до выборов главный идеолог «дерусификации» Латвии поэтесса Лиана Ланга опубликовала у себя на странице в соцсети «Восемь советов по латышизации Риги». Под этим постом сторонница Ланги по имени Антра Гутмане оставила комментарий:

    «Я думаю, что латышам надо действовать как украинцам – просто стрелять и взрывать русскоязычных. Начинайте с Даугавпилса и Резекне».

    Депутат горсобрания Елгавы Андрей Пагор (сопредседатель партии «Русский союз Латвии») написал заявление в Службу госбезопасности (СГБ), требуя привлечь Гутмане к ответственности. Однако нет сомнений в том, что это заявление будет проигнорировано – за минувшие семь лет накопилась уже масса примеров, когда националисты оскорбляли русских в самых мерзких выражениях и призывали к расправе с ними, а в СГБ не видели в этом никакого преступления.

    Зато русский житель Латвии, высказавший нечто неприятное националистам, рискует сразу же стать фигурантом уголовного дела. Именно это произошло с руководителем партии «Стабильность» Алексеем Росликовым. Он, реагируя на поданный в Сейм законопроект «О ликвидации лингвистических последствий преступной русификации», заявил с парламентской трибуны на русском: «Нас больше, и русский язык – наш язык!» После этого СГБ завела на Росликова уголовное производство по двум статьям: «О содействии действиям иностранного государства против Латвии» и «О возбуждении национальной розни». Росликову может грозить длительное тюремное заключение.

    Однако и выступление Росликова, и тем более результаты выборов свидетельствуют о том, что борьба русских Латвии за свои права продолжается. И в ней могут быть хоть и небольшие, но все-таки победы. По крайней мере, в Даугавпилсе и Резекне русские Латвии взяли небольшой, но реванш за свои унижения.

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