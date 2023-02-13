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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Среди русских Латвии нашелся смелый политик

Александр Барташевич сумел найти правильные слова для русского избирателя Скриншот из видео
Настоящее политическое преследование происходит сегодня в Латвии в адрес мэра города Резекне Александра Барташевича – одного из немногих местных политиков, осмелившихся защищать интересы русского избирателя и их русскую идентичность. Партия «Согласие», долгое время считавшаяся «русской», распадается на глазах. А все потому, что «Согласие» и Барташевич по-разному высказались и о происходящем на Украине, и о сносе памятников советским солдатам.  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
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Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

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    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    Среди русских Латвии нашелся смелый политик

    Александр Барташевич сумел найти правильные слова для русского избирателя
    		   13 февраля 2023, 12:48
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Никита Демьянов

    Настоящее политическое преследование происходит сегодня в Латвии в адрес мэра города Резекне Александра Барташевича – одного из немногих местных политиков, осмелившихся защищать интересы русского избирателя и их русскую идентичность. Партия «Согласие», долгое время считавшаяся «русской», распадается на глазах. А все потому, что «Согласие» и Барташевич по-разному высказались и о происходящем на Украине, и о сносе памятников советским солдатам.

    Похоже, среди «русского избирателя» Латвии, несмотря на все репрессии и работу местных спецслужб, назревает подспудный политический бунт. По крайней мере, политические лидеры восточных регионов Латвии – мэры городов Резекне и Даугавпилса, раньше входившие во влиятельную партию «Согласие» – внезапно оказались фигурами, заряженными на защиту прав русского населения.

    Скандал на всю Латвию

    В 2022-м лидеры «Согласия» Нил Ушаков и Янис Урбанович в самых жестких выражениях осудили Россию и устранились от защиты памятников советским солдатам, которые все в прошлом году были в Латвии снесены. На выборах, состоявшихся 1 октября 2022 года, электорат вынес четкую оценку «Согласию» – если четырьмя годами ранее, в 2018 году, они получили в Сейме Латвии двадцать три депутатских места, то на этот раз вообще ни одного!

    Потрясенное таким разгромом руководство партии коллективно подало в отставку. На 28 января был назначен съезд, призванный выбрать новое партийное руководство.

    Но двумя неделями ранее этой даты разразился скандал. В Риге состоялось заседание правления «Согласия», на котором выступил мэр Резекне Александр Барташевич, являвшийся одним из самых авторитетных членов партии. Он высказал абсолютно крамольные для современной Латвии вещи. Например, призвал к тому, чтобы Латвия стала нейтральной страной и отказалась от проводимой ее нынешними властями политики конфронтации с Россией. Также он посоветовал считаться с возможностью победы России в украинском конфликте и порекомендовал договориться с Москвой о гарантиях безопасности.

    Это вызвало испуг членов рижского отделения «Согласия». Они спешно заявили, что предложенная Барташевичем позиция «неприемлема с моральной точки зрения». Часть однопартийцев обвинила Барташевича в том, что его точка зрения «противоречит интересам избирателей, населения Латвии в целом, в том числе русскоязычного», и «угрожает будущему, свободе, безопасности и благополучию Латвии». Барташевич не стал молчать в ответ – он обвинил коллег во лжи, предательстве и жажде власти, приведших к кризису в партии.

    А за несколько дней до партийного съезда новый удар по «Согласию» нанес другой его авторитетный представитель – мэр Даугавпилса (второй по величине город Латвии) Андрей Элксниньш. Он вообще заявил, что покидает «Согласие» и займется созданием новой региональной партии.

    Как и Барташевич, Элксниньш представляет жителей Латгалии – восточного региона Латвии, населенного русскоязычными жителями. В прошлом году и Барташевич, и Элксниньш, единственные из высокопоставленных членов «Согласия», пытались и словом, и делом бороться за спасение находившихся в их городах советских памятников (остальные ограничились нытьем в соцсетях). Барташевич даже призвал резекненцев передать детям чувство «благодарности нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом». И тот, и другой пользуются немалой популярностью в руководимых ими городах.

    Реформа «Согласия» провалилась

    Что же до съезда «Согласия», то он окончательно выявил раскол в «Согласии». Руководство партии заявило о своей однозначной поддержке киевского режима. Следующим шагом руководства партии стало исключение из «Согласия» Александра Барташевича.

    После этого пошли слухи о том, что мэр Резекне либо займется сколачиванием еще одной новой политической силы (сам Барташевич не исключает такой возможности), либо объединится с Элксниньшем – и они вместе будут работать в новоиспеченной региональной партии. Зашла речь о возможном создании мощной региональной силы, которая вскоре сможет выйти на общелатвийский уровень и заменить вышедшее из доверия «Согласие».

    Но одним исключением из «Согласия» атака на непокорного городского главу Резекне не ограничилась – к ней подключились представители других партий, а также спецслужбы.

    11 февраля пять депутатов думы Резекне (всего там числится тринадцать депутатов, считая и мэра, одновременно возглавляющего и горсобрание) подали запрос на голосование об отстранении Александра Барташевича от должности главы города.

    Коалиция в думе Резекне состоит из восьми депутатов, избранных по списку партии «Согласие». На данный момент официально еще не известно, останутся ли все избранные из этого списка верны Барташевичу или кто-то может отказаться от его поддержки. Если же противники Барташевича не смогут набрать больше шести голосов за его отстранение, то мэр останется в должности.

    Конечно, власти Латвии заинтересованы в том, чтобы избавиться от непокорного градоначальника. Но Барташевич тщательно следит, чтобы не выходить за рамки латвийского правового поля, соблюдает осторожность в высказываниях – и поэтому организовать его досрочное снятие пока можно лишь силами депутатов, как предусматривает закон.

    На развилке

    Пока что можно констатировать следующее. «Согласие», которое в течение многих лет претендовало на голоса русскоязычных латвийцев, окончательно лишилось их доверия – вслед за катастрофическим поражением на выборах последовал раскол самой партии. Избавившись от «нелояльного» актива, «Согласие» во главе с Нилом Ушаковым теперь мало чем отличается от какой-нибудь «обычной» латышской партии. Борьбу за права русских жителей оно и раньше-то саботировало, а теперь не станет за это бороться и подавно – зато Ушаков дает понять, что считает очень нужной и важной защиту прав ЛГБТ-сообщества.

    О чем свидетельствует история «Согласия»? Почему рассыпалась некогда крупная и влиятельная партия, декларировавшая политическую защиту прав русского населения?

    Рассыпалась она по той причине, что и избиратель, и многие члены самой партии окончательно убедились, что все эти годы «Согласие» возглавляли люди, которым интересы русского избирателя оказались чужды.

    Вожди «Согласия» поднимали тему защиты этих интересов только в целях самопиара, чтобы заставить людей проголосовать за Ушакова и Ко. Реально же «впрягаться» за русских Ушаков и ушаковцы не желали – им важнее было, чтобы их приняли в качестве «своих» и латышские правящие политики, и элиты в Брюсселе и в Вашингтоне. И поэтому роль «Согласия» – на самом деле ключевая в системе латвийского политикума – сводилась к тому, чтобы перехватывать энергию русского протеста и направлять ее в безопасное для правящих русло.

    Нагляднейший пример: ситуация конца 2017-го – начала 2018 года, когда власти Латвии представили план изгнания русского языка из школ нацменьшинств, но не успели еще принять это на законодательном уровне. На тот момент у «Согласия» был пост мэра Риги, правящая коалиция в столичной думе, а также крупнейшая, хоть и оппозиционная фракция в Сейме. Все ожидали, что «Согласие» возглавит борьбу за спасение русских школ, выведет на митинги протеста десятки тысяч своих сторонников. Но Ушаков призвал своих сторонников оставаться дома и пообещал, что «Согласие» отстоит школы «цивилизованными методами» – в судах. В результате митинги не набрали должной массовости – и власть утвердила закон о «школьной реформе». Поданные же «Согласием» иски предсказуемо были отвергнуты.

    В конце концов в самом «Согласии» вызрела внутренняя оппозиция, выразителем воли которой стал Барташевич. Для мэра Резекне и его сторонников вопросы защиты русской идентичности оказались не пустой болтовней. После поражения «Согласия» на выборах 2022 года Барташевич пытался перехватить власть в партии, реформировать ее и заставить реально, а не на словах служить на благо русского избирателя. Ушаковская клика не допустила переворота и вытеснила Барташевича с его сторонниками из «Согласия».

    Но мэр Резекне не готов сложить оружие и продолжает действовать – он попытается создать новую партию, которая, быть может, сумеет защитить интересы русских людей более эффективно, чем «Согласие». Он сумел найти правильные слова и четко расставил приоритеты.

    Тут еще важен фактор личной храбрости: Ушаков еще в 2017-м проявил себя трусом, а Барташевич не боится идти до конца – хотя в последнее время его уже дважды вызывали «на разговор» в Службу госбезопасности. Человеческие же ресурсы для создания новой партии Барташевич почерпнет в самом «Согласии», которое сейчас стремительно тает. Если у градоначальника Резекне все получится, то он сможет стать для русских Латвии новой консолидирующей фигурой.

    Знаменателен и факт того, что от «Согласия» откололась именно Латгалия. Это наиболее русскоязычный регион Латвии – и его жители в наибольшей степени чувствуют себя ущемленными в правах. И сейчас весь вопрос заключается в том, сумеют ли латгальцы объединиться, создав политическую силу, которая заставит с собой считаться. Или правящие путем интриг, подкупа, угроз и нажима спецслужб сумеют разобщить политически активных латгальцев, направив их энергию на выяснение отношений друг с другом и на создание соперничающих между собой карликовых партеек.

     
     
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