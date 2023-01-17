Захарова рассказала о «самом глупом» поступке властей Латвии

Захарова назвала задержание журналиста Касема самым глупым поступком властей Латвии

Задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема – самое глупое, что сейчас могла сделать Латвия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Самое глупое – не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть прибалтийские государства, – это задержать, арестовать и так далее», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live». Ее слова приводит радио Sputnik.

Спикер российского внешнеполитического ведомства назвала очевидным, что это преследование журналиста по политическим мотивам. Она отметила, что это не разовая акция, которую власти республики могли бы мотивировать санкциями или еще чем-либо.

Журналист на российской территории выполнял свой профессиональный долг, а как только прибыл в Прибалтику, то сразу был задержан.

«Еще раз повторю: это преследование по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность», – заключила Захарова.

Ранее постоянное представительство России при ООН и других международных организациях в Женеве направило официальные ноты в международные структуры из-за задержания в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема, которому может грозить до 20 лет лишения свободы.