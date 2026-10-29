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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    В Киеве возникли огромные пробки после закрытия Южного моста
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    32 комментария
    29 октября 2026, 09:31 • Новости дня

    В США назвали звонок Стубба и Стере Путину признанием поражения Запада

    В США сочли звонок Стубба и Стере Путину признаком поражения Запада на Украине

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует об осознании Европой своего поражения на Украине.

    Переговоры финского президента Александра Стубба и норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере с главой российского государства говорят о понимании европейскими странами проигрыша Киева, передает РИА «Новости».

    «Этот звонок свидетельствует, что европейцы вынуждены признать, что конфликт с Россией, пусть и негласно, был спровоцирован Западом», – подчеркнул Дуглас Макгрегор.

    Он отметил, что именно западные союзники создали, вооружили и профинансировали украинскую армию, однако в результате Украина оказалась фактически уничтожена. По словам бывшего американского военного, к политикам приходит осознание того, что украинское государство находится на аппарате жизнеобеспечения и может не выжить независимо от предпринимаемых шагов.

    Кроме того, бывший советник американского оборонного ведомства выразил уверенность, что диалог европейцев с Владимиром Путиным указывает на начало изменения политики Североатлантического альянса в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности сторон при необходимости провести новые консультации.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала Хельсинки и Осло за отсутствие согласования этого диалога с союзниками.

    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В центре Киева произошел блэкаут
    В центре Киева произошел блэкаут
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.

    Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

    Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

    В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран

    Путин: Лишь Россия, США и Китай имеют полный технологический суверенитет

    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

    Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Глава государства рассказал о сохранении передовых позиций в достижении технологического суверенитета.

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    28 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке

    Путин пошутил над показанной Силуановым короной Екатерины II на саммите

    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на саммите Россия – Африка пошутил над главой Минфина Антоном Силуановым, который решил показать гостям инкрустированную бриллиантами корону императрицы Екатерины II.

    «Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут», – пошутил Путин, слова которого приводит РИА «Новости».

    «Зимой у нас холодно», – отшутился в ответ Силуанов. Президент с ним согласился, однако затем поинтересовался у министра: «А ты зачем нам шапку выставил сюда?».

    Глава Минфина объяснил, что Россия является одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, представленная «шапка» – это корона, изготовленная в 1762 году для императрицы Екатерины II. «Здесь более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – рассказал Силуанов.

    Министр подчеркнул готовность России к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в технологиях добычи и обработки драгоценных металлов и камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Действующий председатель Африканского союза президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру как к брату на пленарном заседании саммита.

    Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом

    Политолог Федорова: Инициативы Путина укрепили технологический суверенитет России

    Эксперт: Авторитет Путина усиливает позиции российских разработок за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Личное участие Владимира Путина в презентации российских технологий африканским лидерам повышает доверие зарубежных партнеров к отечественным разработкам, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, президент фактически выступил в роли главного экскурсовода по выставке «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Формат, при котором первое лицо государства фактически лично выступает в роли главного презентатора и проводника отечественных технологий, – крайне эффективный и впечатляющий шаг. Владимир Путин регулярно демонстрирует высочайшую компетентность в самых разных наукоемких сферах, глубоко вникая в детали ключевых разработок», – отметила политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    По ее словам, сегодня Африканский континент переживает мощный экономический и демографический подъем, что делает его, без преувеличения, территорией будущего.

    «Естественно, между мировыми державами разворачивается серьезная конкурентная борьба за влияние в этом регионе. Выигрывает в ней тот, кто способен предложить партнерам наиболее эффективные, передовые и выгодные решения. Именно этим объясняется столь пристальное личное внимание президента к технологической повестке форума», – считает политолог.

    Федорова напомнила, что современная Россия прошла огромный путь и превратилась из догоняющей страны в одного из мировых лидеров, предлагающего партнерам широкий спектр решений: от удобных цифровых госсервисов и передовых медицинских разработок до продукции химической промышленности и удобрений. «Тот факт, что эти сложнейшие системы продвигает лично президент, обладающий колоссальным международным авторитетом, кратно повышает уровень доверия зарубежных партнеров к российским технологиям», – подчеркнула спикер.

    По словам собеседницы, создание целостной экосистемы цифрового и технологического суверенитета России – от отечественного финтеха и госсервисов до фармацевтики – стало возможным благодаря стратегическим решениям президента, опередившим мировые тренды.

    «Многие годы, когда в стране только начинались дискуссии о технологической независимости, например при создании суверенной платежной системы, скептики не понимали этих шагов, ссылаясь на преимущества глобального мира и возможность купить готовые американские или европейские решения. Однако президент проявил стратегическую дальновидность, жестко настаивая на том, что технологическая независимость – это базовый элемент национальной безопасности», – напомнила Федорова.

    Политолог также отметила, что государственные инвестиции в критические отрасли и ускоренное развитие собственных технологий создали задел, который позволил российской экономике выдержать беспрецедентное санкционное давление после 2022 года. «Яркий пример – импортозамещение в фармацевтике. Вопреки мнению, что лекарства всегда можно приобрести за рубежом, ставка была сделана на развитие собственной фарминдустрии, что полностью оправдало себя и гарантировало безопасность граждан», – сказала эксперт ЭИСИ.

    По мнению Федоровой, личное участие Владимира Путина в презентации российских достижений способно качественно изменить структуру российско-африканской торговли. «Мы уже наблюдаем устойчивый тренд на диверсификацию: Россия все активнее экспортирует не сырье, а высокотехнологичные, сложные инфраструктурные и цифровые продукты», – сказала спикер.

    Сегодня Москва предлагает африканским странам современные образовательные платформы, глубокие технологии переработки, а также совместное производство лекарств и вакцин.

    «Африканские государства кровно заинтересованы в получении таких готовых экосистем для укрепления собственного суверенитета. Прямое участие Владимира Путина – лидера, пользующегося безусловным уважением на Глобальном Юге, – выступает важнейшим драйвером перехода от простой торговли к долгосрочному технологическому и промышленному партнерству», – резюмировала Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин совместно с главами делегаций африканских стран – участниками Экономического и гуманитарного форума и саммита Россия – Африка осмотрел выставку «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    На стендах представлены достижения России в перспективных для сотрудничества с Африкой областях: в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной сфере, финансах, цифровых технологиях и коммуникациях, здравоохранении и образовании.

    Пояснения давал замруководителя администрации президента Максим Орешкин, с комментариями также выступили несколько министров и представителей мэрии Москвы.

    Орешкин сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.

    «Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.

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    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия входит в число немногих стран, обладающих полным спектром собственных цифровых решений, заявил Максим Орешкин на выставке российских передовых решений для африканских гостей. Владимир Путин дополнил его выступление, уточнив, какие государства располагают такими возможностями.

    Орешкин в своей речи отметил, что Россия планомерно выстраивала шаг за шагом свой собственный цифровой суверенитет. «И действительно сейчас Россия одна из немногих стран мира, которая обладает полным спектром решений», – рассказал Орешкин, сообщает канал Кремля в Max.

    Он пояснил, что речь идет об обработке и хранении данных, средствах обмена информацией, социальных сетях, мессенджерах и платформах аудиовизуального контента. «Все это формирует образ мысли, формирует поведение людей, формирует их организацию», – отметил Орешкин.

    «Еще раз повторюсь, это экономический вопрос и вопрос безопасности. Вот у нас на стенде представлены российские компании, например, российская компания VK, которая обладает собственными технологиями и мессенджеров, и социальных сетей, чтобы понять масштаб популярности этих продуктов. Около 100 млн ежедневных активных пользователей у российских социальных сетей и у российских мессенджеров. Эти продукты доступны для того, чтобы они использовались в ваших странах», – заявил он лидерам африканских государств в ходе осмотра ими выставки «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Да, вот Владимир Владимирович подсказывает, что Россия действительно одна из трех стран мира, которая обладает полными элементами вот этого информационного цифрового суверенитета», – сослался Орешкин на уточнение главы государства.

    Путин перечислил эти страны: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о готовности поделиться со странами Африки передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения. Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на наличие у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    Полное видео заявления Путина и Орешкина о цифровом суверенитете России смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    28 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    Песков высказался в поддержку готовых к диалогу с Россией европейских лидеров
    @ Сергей Бобыле/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Антон Антонов

    Появление в Европе государственных деятелей, понимающих необходимость диалога с Москвой, следует поддерживать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал негативную реакцию стран ЕС на телефонный звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос Первого канала о том, имеет ли смысл поддерживать диалог с Европой в связи с такой реакцией стран ЕС, Песков заявил: «Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать».

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии контактов с Норвегией и Финляндией, поскольку это приграничные для нее государства. «Это в наших интересах», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Песков заявил, что за последние несколько дней ни один из лидеров европейских государств, кроме Стубба и Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Путиным.

    На прошлой неделе Россия считала телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере очень важным.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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