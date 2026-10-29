Захарова обвинила администрацию Обамы в предательстве украинцев в 2014 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Обама заявил, что США предают украинцев. Наконец, из уст Обамы прозвучало признание того, о чем мы говорили давно. Его администрация, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой «западной демократии», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что США под руководством Обамы и вице-президента Джо Байдена предали украинцев.

По словам Захаровой, сотрудники госдепартамента США дирижировали переворотами на Украине, «раздавая булочки на Майдане», а Байден руководил заседанием украинского правительства и заставил Евросоюз ввести антироссийские санкции в 2014 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Захарова назвала Владимира Зеленского авантюристом-преступником. Летом она заявила, что Украину «стирают ластиком с лица земли», используя против России. В мае официальный представитель МИД сравнила наследие демократов в двусторонних отношениях с авгиевыми конюшнями.