Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.0 комментариев
«Ростелеком» вместе с военными принял меры по защите дата-центров от атак
Глава «Ростелекома» Осеевский заявил о защите дата-центров совместно с ВС России
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что госкомпания во взаимодействии с Вооруженными силами России принимает комплексные меры по защите своей инфраструктуры на фоне атак на отечественные дата-центры.
Российский провайдер цифровых услуг начал работу по обеспечению безопасности собственной инфраструктуры в связи с атаками на центры обработки данных в стране, сообщил президент госкомпании Михаил Осеевский, передает ТАСС.
«Меры, конечно, принимаются. Это очень важный и своевременный элемент. Понятно, что эти задачи решаются комплексно, и средствами пассивной защиты, во взаимодействии с Вооруженными силами Российской Федерации», – сказал Осеевский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Осеевский заявил о возможном переходе российских центров обработки данных на компактные ядерные реакторы.
Минцифры совместно с Минобороны начало проработку вопроса обеспечения безопасности дата-центров.
До этого сбои в работе устройств от «Яндекса» произошли из-за атак украинских беспилотников на объекты компании в Сасово и Калуге.