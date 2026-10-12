Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от беспилотников

Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал в Госдуме о переговорах с Минобороны по вопросу защиты дата-центров после атак на объекты инфраструктуры «Яндекса», передает ТАСС.

«Пользуясь возможностью, скажем, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны, мы обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов», – заявил Шадаев.

Министр добавил, что стабильное функционирование сервисов при таком масштабном воздействии свидетельствует о должном внимании IT-специалистов к вопросу резервирования инфраструктуры.

Компания «Яндекс» сообщила, что после атаки беспилотника на дата-центр во Владимире облачная платформа Yandex Cloud перешла в аварийный режим, часть сервисов остается недоступной.

Пользователи в России массово столкнулись с неполадками в работе сразу нескольких ключевых сервисов «Яндекса», а также приложений ряда других крупных компаний.

В воскресенье неполадки в работе сервисов «Яндекса» зафиксировали в Белоруссии и Киргизии.