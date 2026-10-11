Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии
Сервисы «Яндекса» дали сбой на Дальнем Востоке, в Белоруссии и Киргизии
Масштабные технические неполадки в работе приложений для заказа такси, доставки еды и умного дома от «Яндекса» зафиксированы на Дальнем Востоке, а также на территории Белоруссии и Киргизии.
В регионах Дальнего Востока, а также в Белоруссии и Киргизии наблюдаются серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи столкнулись с невозможностью загрузить приложения «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Умный дом» и воспользоваться колонкой «Алиса», передает ТАСС.
В Киргизии при попытке заказа еды появляется сообщение о техническом сбое, а при вызове такси машина не приезжает на указанную точку. Аналогичные трудности возникли у жителей Белоруссии, где приложения не загружают списки заведений и выдают ошибки на главных экранах.
На Дальнем Востоке, включая Забайкальский край, Приморье и Камчатку, программы работают с сильными перебоями или вовсе не запускаются после перезагрузки устройств.
Ранее дата-центры «Яндекса» во Владимире, Калуге и Сасове Рязанской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов часть инфраструктуры компании была повреждена или полностью выведена из строя, что привело к остановке работы вычислительных комплексов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания «Яндекс» сообщила о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире.
Жители Москвы пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».
В столице и Подмосковье также перестало нормально функционировать приложение «Яндекс Go».