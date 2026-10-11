В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.