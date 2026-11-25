Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Новак заявил о защищенности всех российских НПЗ от беспилотников
Новак: Все российские НПЗ защищены от беспилотников
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) защищены от атак беспилотников, а после отдельных прилетов идет быстрое восстановление, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Наши предприятия занимаются вместе с министерством обороны, работают над восстановлением», – цитирует Новака РИА «Новости». По его словам, в случае выхода заводов из строя ведется интенсивная работа как по пассивной, так и по активной защите.
Он признал, что отдельные прилеты случаются, но восстановление происходит быстро, и подчеркнул, что все заводы защищены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Ростеха Сергей Чемезов заявил об эффективности зенитных артиллерийских комплексов «Цитадель» при защите российских нефтеперерабатывающих и оборонных предприятий от атак беспилотников.
В понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших в результате атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил деятельность из-за массированного удара украинских беспилотников и ракет.