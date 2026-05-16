Хуснуллин объяснил резкий спад строительства частных домов
Холодная зима стала одной из причин спада индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так как снижение объемов ввода частных домов связано в том числе и со сложными погодными условиями, однако главной проблемой остается дорогая ипотека, заявил на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, понимание снижения было, но не было ожидания такого масштаба падения в ИЖС.
«То есть в многоквартирном жилье мы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года даже строим чуть больше. А вот в ИЖС идет спад. Детально разбираемся с этой ситуацией», – приводит его слова РИА «Новости».
Хуснуллин сообщил, что недавно проводил штаб с регионами, задавал вопрос, в чем причина подобного явления.
«Вы знаете, одна из причин такая несколько странная – холодная и снежная зима. Многие регионы говорят, что именно из-за холодной и снежной зимы приостановилось индивидуальное строительство, приостановился ввод», – добавил вице-премьер.
По данным Росстата, в первом квартале 2026 года общий ввод жилья снизился на 28,2% и составил 23 млн кв. м. В сегменте индивидуальных домов падение достигло 38,1%, опустившись до 15,3 млн кв. м.
Хуснуллин подчеркнул, что сезонный фактор не является главной проблемой. Ключевой причиной спада он назвал высокие ставки и низкий процент кредитования.
«В предыдущие годы в ИЖС у нас был объем ипотеки все-таки побольше, а за период охлаждения (льготной ипотеки), за 2024-2025 годы, кредитование ИЖС упало на 70-80%», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ ужесточил правила по ипотеке в ИЖС и кредитам под залог недвижимости.
В апреле он сообщал о катастрофической нехватке в России строителей.