Путин утвердил оргкомитет по председательству России в ШОС в 2027-2028 годах
Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Юрия Ушакова главой оргкомитета председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что указано в опубликованном на официальном портале правовой информации указе.
«Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах. <...> Назначить председателем организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2027-2028 годах помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю. В.», – сказано в документе.
Помимо прочих функций Ушаков утвердит состав организационного комитета в течение месяца.
Оргкомитет должен разработать и представить президенту концепцию председательства России в ШОС в 2027-2028 годах и утвердить план основных мероприятий в связи с председательством стран в организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в ноябре 2025 года сообщал о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах. Си Цзиньпин в апреле пообещал строить «чистый и красивый мир» с ШОС.