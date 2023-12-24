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Роскачество рассказало о популярности халяльной продукции в России
Роскачество: Более четверти россиян покупают халяльную продукцию
Больше четверти россиян уже выбирают продукцию с отметкой «Халяль», хотя мусульман в стране около 15%, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
По его словам, количество выбирающих халяльную продукцию, выше, чем количество мусульман в Россию (около 15%), при этом более четверти российских потребителей говорят, что они ориентируются и приобретают продукцию, на которой стоит знак «Халяль», потому что они уверены в ее качестве.
В Роскачестве рассчитывают, что отечественная халяльная продукция будет иметь возможность приниматься и в других странах как надлежащая.
Ранее шоколад «Аленка» официально признали халяльным.