Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.
Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса
В России 19 апреля отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом напомнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», – написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова обратилась к гражданам, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и недопущения повторения подобных трагедий.
Она заявила: «Мы ощущаем физически невыносимые страдания и боль людей. Мы слышим их призыв – «помните». Мы склоняем головы перед каждым невинно убиенным. Каждому, кто отдал жизнь за свободу и право быть человеком, мы отдаем дань. Эта память не архивная реликвия. Это призыв сделать все возможное, чтобы трагедия не повторялась».
Она напомнила, что после войны мировое сообщество приняло конвенцию по предупреждению геноцида, и Россия строго соблюдает ее положения, предусматривая суровые наказания за подобные преступления.
Омбудсмен подчеркнула, что геноцид остается одной из главных угроз современного мира. Москалькова отметила, что после вхождения Крыма в состав России жители полуострова подверглись энергетической и водной блокаде, а на Украине был запрещен русский язык, прекращены социальные выплаты жителям Донбасса и велись бомбежки со стороны Киева.
Москалькова добавила, что российские военные, попавшие в плен во время защиты ДНР и ЛНР, нередко сталкивались с пытками и издевательствами, а жители Курской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, стали пленниками. Она отметила, что доказательства геноцида против мирного населения ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также приграничных районов России зафиксированы в докладах Международного общественного трибунала и в материалах Следственного комитета.
Татьяна Москалькова подчеркнула, что в действиях Вооружённых сил Украины и националистических батальонов были выявлены умыслы на ликвидацию жителей Донбасса, что подтверждают десятки уголовных дел, возбужденных по признакам геноцида против русскоязычного населения.