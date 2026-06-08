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Лидер оппозиции назвал выборы в Армении недемократичными
Лидер оппозиции Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными
Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян.
Предприниматель и руководитель политического объединения Самвел Карапетян подверг жесткой критике избирательный процесс, передают «Известия».
«Считать, что это какие-то демократические выборы, просто это невозможно», – подчеркнул он. По его словам, власти остановили подсчет на уровне 20% обработанных бюллетеней из-за стремительного падения показателей правящей партии.
Накануне премьер-министр Никол Пашинян объявил о победе партии «Гражданский договор», хотя комиссия обработала лишь 10% голосов. В выборах приняли участие 18 блоков. Оппозиция столкнулась с давлением: правоохранители задержали около 700 сторонников «Сильной Армении», порядка 80 человек оказались под арестом.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности голосования из-за отстранения конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подмену законной борьбы противодействием демократическим процедурам.
После обработки 98% бюллетеней партия Никола Пашиняна набрала 49,82% голосов.
По данным независимых экзитполов правящая политическая сила уступала объединенной оппозиции.