Встречу Лаврова и Рубио инициировали США

Tекст: Алексей Дегтярёв

США выступили инициатором встречи, сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что по протоколу работы прессы, две группы журналистов из России и США (по 10 человек) запустили в переговорную комнату. В этот момент Лавров и Рубио уже сидели за столом.

Во встрече также принял участие американский посол в Индии Серджио Гор, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ней участвует заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.

В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио.

До этого Рубио заявлял о возможности переговоров с Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.