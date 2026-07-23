С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.0 комментариев
МИД предупредил об угрозе энергетической безопасности из-за конфликта в Иране
Захарова: Эскалация на Ближнем Востоке угрожает энергетической безопасности
Обострение ситуации в Персидском заливе и обоюдные удары конфликтующих сторон создают критические риски для международных поставок продовольствия и энергоносителей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Негативный сценарий развития событий в регионе чреват масштабными последствиями, сообщается в заявлении Марии Захаровой на сайте МИД.
«С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты», – отметила Захарова.
Взаимные атаки наносят серьезный урон гражданской инфраструктуре арабских государств и Ирана. Кроме того, значительно выросла вероятность полной остановки движения судов в акваториях Красного моря и Ормузского пролива.
Обстановка затрудняет попытки посредников возобновить переговоры в рамках подписанного 17 июня американо-иранского меморандума. Дипломаты призывают Вашингтон и Тегеран проявить выдержку и отказаться от действий, ведущих к расширению географии противостояния.
Москва последовательно поддерживает урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими методами. Российская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку для достижения мира на Ближнем Востоке.
Министры иностранных дел России и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала к немедленному прекращению ударов в зоне Персидского залива.
Российское дипломатическое ведомство рекомендовало гражданам покинуть опасные районы региона.