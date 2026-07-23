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    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    23 июля 2026, 08:31 • Новости дня

    МИД предупредил об угрозе энергетической безопасности из-за конфликта в Иране

    Захарова: Эскалация на Ближнем Востоке угрожает энергетической безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации в Персидском заливе и обоюдные удары конфликтующих сторон создают критические риски для международных поставок продовольствия и энергоносителей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Негативный сценарий развития событий в регионе чреват масштабными последствиями, сообщается в заявлении Марии Захаровой на сайте МИД.

    «С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты», – отметила Захарова.

    Взаимные атаки наносят серьезный урон гражданской инфраструктуре арабских государств и Ирана. Кроме того, значительно выросла вероятность полной остановки движения судов в акваториях Красного моря и Ормузского пролива.

    Обстановка затрудняет попытки посредников возобновить переговоры в рамках подписанного 17 июня американо-иранского меморандума. Дипломаты призывают Вашингтон и Тегеран проявить выдержку и отказаться от действий, ведущих к расширению географии противостояния.

    Москва последовательно поддерживает урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими методами. Российская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку для достижения мира на Ближнем Востоке.

    Министры иностранных дел России и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала к немедленному прекращению ударов в зоне Персидского залива.

    Российское дипломатическое ведомство рекомендовало гражданам покинуть опасные районы региона.

    20 июля 2026, 09:48 • Новости дня
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном

    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    Соединенные Штаты и Иран приблизились к полномасштабной войне из-за обострения ситуации в регионе, пишет The Washington Post.

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о гибели американского военнослужащего в Ираке при контролируемом подрыве неразорвавшихся боеприпасов с иранского дрона. Кроме того, на военной базе в Иордании, подвергшейся удару Тегерана, обнаружены неопознанные останки.

    Президент США заявил о нанесении ответных ударов по иранским объектам. «Мы снова нанесли по ним очень сильный удар сегодня вечером, и мы сделали это в честь... великих патриотов», – подчеркнул глава государства.

    По данным командования, целями стали военные мощности Ирана, использовавшиеся для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Американский чиновник на условиях анонимности предупредил, что Пентагон планирует расширение операций, однако сталкивается с нехваткой боеприпасов большой дальности и средств ПВО. Эксперты также указывают на неготовность Вашингтона к возможным наземным операциям на иранской территории, которые Дональд Трамп ранее отказался исключать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные приступили к очередной серии атак на объекты инфраструктуры Ирана.

    Президент США назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи оценил статус соглашения с Соединенными Штатами о прекращении боевых действий как кризисный.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    20 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Число погибших в конфликте с Ираном американских военных достигло 17 человек

    AP: Потери армии США в конфликте с Ираном возросли до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель американского военнослужащего при уничтожении неразорвавшегося иранского дрона на севере Ирака пополнила список потерь армии США в текущем ближневосточном конфликте.

    Количество погибших военнослужащих Соединенных Штатов в ходе противостояния с Тегераном увеличилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. «Общее число погибших достигло 17», – говорится в опубликованном сообщении.

    Центральное командование американских вооруженных сил уточнило обстоятельства последней потери. Военный погиб 18 июля на севере Ирака во время контролируемого уничтожения неразорвавшегося боеприпаса, находившегося на иранском дроне-камикадзе.

    Стороны подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля конфликта в ночь на 18 июня. Однако восьмого июля Вашингтон возобновил бомбардировки Ирана, обвинив республику во вмешательстве в коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран расценил возобновление атак как серьезное нарушение достигнутых ранее договоренностей. В ответ иранские силы начали наносить удары по военным базам Соединенных Штатов, которые расположены на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская пресса предупредила о риске полномасштабной войны из-за гибели солдат.

    Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о продолжении масштабной военной операции против Тегерана.

    Ранее сообщалось, что жертвами ответных американских атак по иранским городам стали 17 человек.

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    22 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    Глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем
    @ Alexander Kubitza/DOD/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай так или иначе пытаются поддерживать Тегеран во время американской военной операции против Ирана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    На слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США Хегсет ответил на вопрос сенаторов, помогают ли Москва и Пекин Тегерану. По его версии, предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами», передает ТАСС.

    Масштаб такой деятельности не должен разглашаться, однако существуют пути, через которые обе страны на разном уровне способствуют действиям Ирана, заявил он.

    На аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн ответил, что предпочел бы не раскрывать конкретные данные, поскольку это грозит разглашением секретной информации. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы противник знал о том, какими сведениями располагает американское военное руководство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал Китаю «большие проблемы» в случае оказания Пекином Ирану военной помощи.

    ЦРУ заявило о технической и военной поддержке Ирана со стороны России.

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    20 июля 2026, 23:33 • Новости дня
    США начали новую волну ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о новой волне ударов США по Ирану

    США начали новую волну ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск) американские силы по указанию главнокомандующего начали новую серию ударов по Ирану», – сообщило командование в X.

    Звуки взрывов слышны в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Иранское агентство Fars уточнило, что несколько взрывов произошли также в расположенном на юге Ирана городе Сирик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива.

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    21 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Хегсет пообещал в десять раз сильнее ударить по Ирану

    Хегсет: США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее

    Tекст: Вера Басилая

    США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, Вашингтон будет наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждое нападение на коммерческое судно, передает РИА «Новости».

    «Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», – заявил Хегсет журналистам.

    Глава Пентагона также добавил, что президент США обладает всеми необходимыми вариантами действий для реагирования на ситуацию с Ираном.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    23 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия заключили соглашение по мирному атому

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава минэнерго США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объявило министерство энергетики США.

    «Соединенные Штаты и Саудовская Аравия достигли исторического соглашения о ядерном сотрудничестве. Министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Абдель Азиз бен Салман подписали мирное соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере, предусматривающее многолетнее партнерство на миллиарды долларов», – сказано в сообщении американского ведомства.

    Напомним, CNN 19 июля узнал о сделке США и Саудовской Аравии по обогащению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года эксперт Анпилогов сообщал, что США и Саудовская Аравия заключат ядерную сделку в противовес Ирану.

    Агентство AP сообщило 22 июля о том, что президент США одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией.


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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    21 июля 2026, 23:48 • Новости дня
    Иранские военные получили новые системы ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Ирана переданы новые комплексы ПВО, сообщил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    «Эти новые системы ПВО сильно повысили нашу обороноспособность. Настолько, что сегодня мы гораздо мощнее противодействуем летательным аппаратам врага», – заявил Акраминия.

    Представитель армии добавил, что Иран сумел вернуть в строй и установки, которые были повреждены в ходе конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще весной Тегеран сообщал, что планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы для отражения возможных атак и усиления национальной системы ПВО.

    Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

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    20 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Al Hadath: Новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новое предложение по урегулированию отношений между США и Ираном включает прекращение враждебных шагов, сообщил телеканал Al Hadath.

    Источники Al Hadath сообщают, что инициатива направлена на снижение уровня эскалации, передает ТАСС.

    «Новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий», – рассказал телеканал. По данным источников, возможные договоренности также подразумевают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

    Посредники предлагают установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Соответствующее предложение по деэскалации уже передано Тегерану.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В конце того же месяца стороны договорились остановить взаимные военные удары. Однако в июле американский лидер сообщил о полном окончании действия соглашения о временном перемирии.

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    20 июля 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран нанес ракетные удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали американскую военную инфраструктуру в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о нанесении серии ударов по объектам военной инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне, передает ТАСС. Атака проводилась в три этапа с использованием беспилотников и ракет.

    Была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников американских подразделений, размещенных в аэропорту Эс-Сахир в Бахрейне, на ангары подготовки катеров оперативной группы TF59 в порту Салман в Бахрейне, также были атакованы ангары, использовавшихся для размещения, обеспечения и оснащения подразделений морского спецназа на базе Арифджан в Кувейте, следует из заявления КСИР.

    Ранее иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американскую военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

    Военные Ирана отчитались об уничтожении комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    21 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают своих граждан, находящихся на Ближнем Востоке, быть готовыми к возможной отмене рейсов, закрытию воздушного пространства, заявили в госдепе.

    Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выпустило официальное предупреждение для своих граждан, передают РИА «Новости». «Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках», – говорится в заявлении.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам полностью пересмотреть планы транзитных перелетов через указанный регион. По информации издания The Washington Post, американская сторона активно наращивает группировку войск и готовится к масштабным боевым действиям.

    Очередной виток эскалации последовал за фактическим срывом меморандума о перемирии, заключенного 18 июня. Восьмого июля силы США атаковали иранские объекты, объяснив это защитой судоходства в Ормузском проливе, на что Тегеран ответил ударами по американским базам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Вооруженные силы США разрушили аэропорт и мост на юге страны.

    Официальный представитель иранского МИД оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.

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    22 июля 2026, 04:09 • Новости дня
    Американские военные завершили серию ударов по Ирану

    CENTCOM: США завершили серию ударов по объектам в Иране

    Американские военные завершили серию ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты завершили очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Центральное командование США успешно завершило 11-й подряд вечер ударов по Ирану», – сообщает CENTCOM в X.

    Целями атаки стали центры управления военными операциями, морские объекты, авиационные ангары, склады беспилотников и логистическая инфраструктура, говорится в сообщении.

    Также отмечается, что за прошедшие три месяца иранская сторона атаковала более 30 коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    CENTCOM заявил, что Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. По версии США, с начала мая американские силы помогли обеспечить безопасный проход около 900 коммерческих судов и транспортировку 450 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские вооруженные силы сообщили, что приступили к 11-му раунду ночных бомбардировок иранской территории. Серия взрывов прозвучала в городах Ирана.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США. Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море.

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    21 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии

    Трамп пригрозил хуситам ответными мерами США при блокаде Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предпримут решительные действия против йеменского движения «Ансар Аллах», если хуситы попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США во время встречи с лидером Ливана Джозефом Ауном заявил, что США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Посмотрим, что будет. Этого пока не произошло. Может произойти, но мы об этом позаботимся. Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся», – подчеркнул американский лидер.

    Отвечая на вопросы журналистов об опасениях по поводу ситуации в Красном море, глава государства напомнил о предыдущем опыте взаимодействия с мятежниками. Американская сторона уже применяла ответные меры против хуситов в прошлом, отметил президент.

    Накануне хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

    Ранее власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

    Представители движения «Ансар Аллах» также предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива для торговых судов.

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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