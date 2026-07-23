С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.0 комментариев
Лавров и Рубио приветствовали возобновление контактов Роскосмоса и НАСА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио положительно оценили восстановление связей между Роскосмосом и НАСА, а также поддержали развитие культурных обменов, сообщили в МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН, сообщается на сайте МИД.
В ходе переговоров дипломаты обсудили двусторонние отношения. «Сергей Лавров и Марко Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между государственными компаниями «Роскосмос» и НАСА, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Главы внешнеполитических ведомств России и США провели переговоры на полях саммита АСЕАН в Маниле.
Американская сторона выступила инициатором проведения этой двусторонней встречи.
Напомним, в прошлом году руководители Роскосмоса и НАСА провели первые за шесть лет совместные переговоры.