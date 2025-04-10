Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России
Журналист Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией и разрушили Украину
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.
По его словам, США потерпели поражение в войне против России, о чем он заявил в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, пишут «Ведомости».
Журналист отметил, что Вашингтон ведет войну с Россией через свои военные структуры, такие как Пентагон и ЦРУ, однако осознание поражения еще не дошло до политиков в столице.
Карлсон подчеркнул, что война на Украине всегда была лишь частью более широкого конфликта с Россией и что судьба Украины не имеет значения для американских властей.
Он также выразил мнение, что украинская территория вскоре будет заселена выходцами из третьих стран, так как о «сотнях тысяч уничтоженных украинских мужчин» никто не беспокоится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон выразил возмущение решением США передать Киеву ракеты Storm Shadow и ATACMS, несмотря на значительный риск ядерной войны.
Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».