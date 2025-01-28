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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    10 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    6 комментариев
    28 января 2025, 05:39 • Новости дня

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина

    Американский журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина, не предоставив при этом доказательств или подробностей.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Карлсон сделал это заявление в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

    «Бывший госсекретарь США Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина», – приводит агентство слова Карлсона.

    По словам журналиста, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном». Журналист не уточнил, когда и где могли происходить эти предполагаемые приготовления к покушению.

    Напомним, в июле 2024 года, сразу после покушения на Дональда Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое.

    27 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин почтил память погибшего при блокаде Ленинграда брата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, погибший в годы блокады Ленинграда.

    Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, передает ТАСС. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда.

    По пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор. Брат президента умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года, во время блокады города.

    Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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    27 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады Ленинграда

    Путин почтил память защитников Ленинграда у монумента «Рубежный камень»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Этот плацдарм, расположенный на левом берегу Невы, стал символом стойкости и мужества советских солдат и играл ключевую роль в операции «Искра» в январе 1943 года. Видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Во время церемонии Путин возложил букет красных роз, перевязанный траурной лентой, к основанию памятника. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни «Тишина». Президент постоял молча, отдавая дань памяти тысячам погибших, защищавших этот плацдарм.

    Невский пятачок, где происходило это событие, стал известен как одна из самых трагических страниц в истории Ленинградской битвы. В сентябре 1941 года 115-я стрелковая дивизия переправилась через Неву и выбила немцев с передовых позиций. Бои за эту территорию продолжались до 1943 года, за это время защитники ежедневно отражали десятки атак противника.

    Потери на Невском пятачке были значительными, точное количество до сих пор не установлено, но по оценкам превышает 100 тыс. человек. Среди защитников был и отец президента Владимира Путина, который был тяжело ранен, но спасен боевым товарищем, переправившим его на правый берег Невы, где находился госпиталь.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.

    Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».

    «Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.

    Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    27 января 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
    Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти.

    Это заявление глава государства сделал перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам. «Блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечества, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее глава государства подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.

    Напомним, в понедельник Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, отдавая дань памяти погибшим ленинградцам и защитникам города.

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    27 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    Путин заявил о снижении числа бедных в России
    @ Shalan Stewart/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении числа бедных в стране.

    Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым заявил о снижении числа бедных в стране, передает ТАСС.  В ходе встречи Беглов доложил, что в Петербурге число бедных снизилось на треть. Президент положительно отозвался о достигнутых результатах. «[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло – это хорошо», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства отметил высокий уровень инвестиций в Петербурге в 2024 году, подчеркнув, что их объем составил 1,2 трлн рублей. Путин оценил эти инвестиции как «приличные».

    Ранее Путин призвал свести к нулю уровень бедности в России.

    Опрос сервиса для поиска работы Superjob показал, что в России бедным назвали человека с доходом менее 43 тыс. рублей, а богатым – более 860 тыс. в месяц.

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    27 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
    @ Maxim Shipenkov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем на российской земле, и выразил надежду на его скорый визит в Москву.

    «Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – добавил российский лидер.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    27 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

    Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, отдавая дань памяти погибшим ленинградцам и защитникам города.

    Как сообщает Telegram-канал Кремля, президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». В ходе церемонии президент почтил память ленинградцев, погибших во время блокады города, и его защитников.

    Пискаревское кладбище является местом захоронения более 420 тыс. жителей Ленинграда, которые скончались от голода, холода, болезней и бомбежек, а также 70 тыс. воинов, павших в боях. Множество братских могил и индивидуальных воинских захоронений сохраняют память о трагических событиях.

    На мемориальной стене за монументом высечены слова поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто». Эти строки стали символом памяти и уважения к пережившим трагедию жителям города.

    Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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    27 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп обсудят возможность встречи

    Песков: Президенты России и США обсудят возможность личной встречи в будущем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это станет возможным, когда лидеры двух стран сочтут целесообразным организовать переговоры, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение такого рода вопросов обычно происходит между самими главами государств. Пока что Россия остается открытой к контактам с США на уровне президентов, однако соответствующих запросов из Вашингтона не поступало. Песков подчеркнул, что «пока мы не получали от американцев никаких сигналов».

    Тем не менее, согласно словам Пескова, готовность к взаимодействию сохраняется с обеих сторон, а также требуется определенное время для организации таких встреч. Представитель Кремля подчеркнул, что работы ведутся по установленному графику, готовность обсуждать подобные вопросы сохраняется как со стороны России, так и со стороны США.

    Ранее Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Кремль ожидает сигнала от США для начала переговоров.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что заявления Трампа фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования отношений с Россией и по украинскому вопросу.

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    27 января 2025, 16:45 • Новости дня
    Рябков: Россия готова к диалогу с США по стабильности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова вести диалог с американской по стратегической стабильности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Готовность у нас вести диалог имеется при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное, в практических действиях на российском направлении», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он напомнил слова президента России Владимира Путина о готовности к диалогу стратегической стабильности, и подчеркнул, что ранее выраженные сигналы остаются в силе.

    Москва направляла Вашингтону сигналы о готовности к диалогу еще до смены американской администрации. Замминистра выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа уже приняла их во внимание.

    Пока же американская администрация в настоящее время занята внутренними вопросами, такими как депортация мигрантов и введение новых тарифов, указал Рябков.

    Ранее в понедельник Рябков отмечал, что данных о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет.

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    27 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

    Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко с победой на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лидеры обсудили двусторонние вопросы и международные темы.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого тепло поздравил его с победой на выборах в Белоруссии. Разговор состоялся по итогам завершившегося выборного процесса.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они также сверили свои позиции по международной повестке дня и наметили дальнейший график контактов.

    До этого Путин в телеграмме поздравил Лукашенко. Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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    27 января 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Бразилии конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и бразильский лидер Лула да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, включая стратегическое партнерство в политической и торгово-экономической сферах.

    Особое внимание в разговоре было уделено вопросам урегулирования конфликта на Украине. Президенты обменялись мнениями о ситуации в мире, в том числе в контексте изменений в администрации США.

    Лидеры подтвердили обоюдный настрой на тесную координацию по всей обширной повестке деятельности БРИКС. Они подчеркнули важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Бразилией.

    В сентябре на встрече в Нью-Йорке российский и бразильский министры иностранных дел Сергей Лавров и Мауро Виейра обсудили международную ситуацию и подходы к урегулированию украинского кризиса.

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    27 января 2025, 12:25 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с Бегловым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петербурга встретится с губернатором города Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент в понедельник посетит Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Путин запланировал рабочую встречу с Бегловым в ходе визита в город, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Предыдущая встреча президента и главы Петербурга проходила 7 июня 2024 года, перед началом заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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    27 января 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин объяснил значение Года защитника Отечества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград ветеранам-ленинградцам объяснил смысл объявленного в стране Года защитника Отечества.

    Глава государства подчеркнул, что этот год посвящен памяти павших героев Великой Отечественной войны и сегодняшним защитникам, участвующим в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России Годом защитника Отечества как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что среди присутствующих на церемонии есть герои специальной военной операции, и предложил приветствовать их аплодисментами, подчеркивая их вклад в безопасность и защиту России.

    Напомним, президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

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    27 января 2025, 12:56 • Новости дня
    Путин напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

    Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

    В своем обращении, которое зачитал главный раввин России Берл Лазар, он акцентировал внимание на гуманистическом значении Международного дня памяти жертв Холокоста, отметил роль Красной армии в раскрытии миру правды о преступлениях нацистов, сообщает ТАСС.

    «Международный день памяти жертв Холокоста – скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», – говорится в послании.

    Путин также напомнил, что граждане России являются потомками поколения победителей, и выразил благодарность тем, кто остается верен сохранению исторической памяти и борьбе с неонацистским реваншизмом. Президент России подчеркнул: страна будет твердо противостоять попыткам переписать историю и юридический приговор нацистским преступникам, продолжая отстаивать право людей на этническую и культурную самобытность, не допуская расистских идеологий.

    Он выразил уверенность, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою деятельность, способствующую продвижению ценностей гуманизма и согласия.

    27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата выбрана в честь освобождения лагеря Освенцим советскими войсками в 1945 году. В лагере погибло более 1,1 млн человек, в основном евреев.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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