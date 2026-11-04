По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Кремль анонсировал открытие Путиным новых техникумов в регионах
Кремль сообщил об участии Путина в открытии новых техникумов по видеосвязи
Президент России Владимир Путин 5 ноября примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах страны.
Глава государства в ходе совещания с членами правительства откроет по видеосвязи новые и отремонтированные средние специальные учебные заведения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В рамках совещания в режиме видео-конференц-связи глава государства примет также участие в открытии новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о росте престижа рабочих профессий. Летом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о желании большинства выпускников девятых классов продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального образования.
В феврале глава государства поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня среднего профессионального образования.