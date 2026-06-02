Путин заявил о разработке модуля русского языка для вузов

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин сообщил, что в ближайшее время начнется создание нового учебного модуля для высших учебных заведений. Программа получит название «Русский язык как государственный».

«В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный»», – заявил глава государства во время заседания совета, посвященного реализации государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России.

Российский лидер уточнил, что в рамках нового предмета студенты будут изучать конституционный статус русского языка. Кроме того, программа охватит ключевые вопросы языковой политики в стране.

В конце мая правительство утвердило план мероприятий для укрепления позиций русской культуры за рубежом.

В феврале Владимир Путин поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка в высших учебных заведениях.