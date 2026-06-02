  • Новость часаПутин предложил отделить русскую филологию от зарубежной в вузах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику
    Россия запретила ввоз баклажанов и картофеля из Армении
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Путин поручил создать в детских оздоровительных лагерях смены по русскому языку
    ВС России поразили десять военных предприятий в Киеве
    Эксперт оценил выбор целей для массированного удара по Украине
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Politico: Европейские банки страхуют теневой флот России
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин «Звездные войны» снова отменяются

    Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    19 комментариев
    2 июня 2026, 16:24 • Новости дня

    Путин заявил о разработке модуля русского языка для вузов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российских высших учебных заведениях вскоре появится новый образовательный модуль, посвященный изучению русского языка как государственного и вопросам языковой политики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что в ближайшее время начнется создание нового учебного модуля для высших учебных заведений, передает РИА «Новости». Программа получит название «Русский язык как государственный».

    «В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный»», – заявил глава государства во время заседания совета, посвященного реализации государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов России.

    Российский лидер уточнил, что в рамках нового предмета студенты будут изучать конституционный статус русского языка. Кроме того, программа охватит ключевые вопросы языковой политики в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем участии главы государства в заседании совета по поддержке русского языка.

    В конце мая правительство утвердило план мероприятий для укрепления позиций русской культуры за рубежом.

    В феврале Владимир Путин поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка в высших учебных заведениях.

    1 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин торжественно вручил орден «Мать-героиня» Изабэлль Ларошь-Сорлин, которая недавно переехала из Франции в Россию и воспитывает 10 детей.

    Многодетная семья ранее приняла решение покинуть Францию и окончательно обосноваться в России, сообщают Вести.

    Супруг награжденной Фабрис Сорлин выразил глубокую признательность главе государства. «Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиционные ценности», – заявил отец семейства.

    В знак уважения мужчина преподнес российскому лидеру статую Богоматери. Он также добавил, что миллионы католиков по всему миру молятся вместе с россиянами: «Победа будет за нами!»

    «Один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, – сказал Владимир Путин в ответном слове. – И много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного: вы такие красивые, и внешне, и внутренне, что самое главное, и это относится и к большим, и к маленьким».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Во время встречи с семьями глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. Российский лидер также отметил рост числа многодетных семей в стране.

    Комментарии (9)
    1 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    Путин: Киев атакой на колледж в Старобельске придал конфликту новое качество
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары украинской армии по образовательным учреждениям в Старобельске и Геническе вывели текущее противостояние на совершенно иной уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске.

    «Ну что ж, похоже, что сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе. Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что подобные действия являются исключительным выбором противника. После этого публичная часть мероприятия завершилась, и дальнейшее обсуждение ситуации продолжилось в закрытом формате.

    Ранее Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты». Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек. Российская армия вответ приступила к системным ударам по военным объектам в Киеве.

    Комментарии (26)
    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильно, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвященное мерам поддержки пострадавших и ходу расследования теракта в Старобельске Луганской области.

    «Хочу обсудить сегодня с вами – и пригласил для этого – вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

    Президент напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 воспитанник Старобельского колледжа, а 42 получили ранения. В ходе глава госудасртва потребовал доложить о выплатах пострадавшим и их реабилитации. «Прошу доложить, как осуществляются выплаты компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают», – отметил президент. Путин подчеркнул необходимость комплексного подхода и координации всех уровней власти.

    Отдельно президент обратился к участникам совещания с призывом уделить максимальное внимание пострадавшим. «И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье», – подчеркнул он.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить продолжение обучения пострадавших студентов Старобельского колледжа и завершение ими учебного года в полном объеме. «Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники – получить дипломы», – заявил он.

    Кроме того, президент напомнил о необходимости расследования произошедшего. «Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин поручил МИДу рассказать миру об ударе в Старобельске. Он назвал позором освещение этой атаки на Западе.

    Комментарии (19)
    2 июня 2026, 00:15 • Новости дня
    Генпрокурор Гуцан указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди получил заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы за организацию массового убийства в Старобельске ЛНР, заявил генпрокурор Александр Гуцан президенту Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

    «Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» [Андрей] Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ [Роберт] Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины [Олег] Иващенко», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Гуцан отметил, что командующий силами беспилотной авиации систем ВСУ Бровди уже осуждён по уголовному делу и заочно приговорён в нашей стране к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.

    Генпрокурор уточнил, что следователи полностью завершили судебно-медицинские экспертизы погибших, работа с проходящими лечение пострадавшими продолжается.

    Прокуратура также проверяет работу должностных лиц, отвечающих за системы противовоздушной обороны. При этом действия экстренных служб при эвакуации людей получили высокую оценку. Сейчас главное внимание ведомств уделяется помощи пострадавшим и семьям погибших граждан.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Бастрыкин заявил об использовании ВСУ иностранных дронов при атаке на ЛНР.

    Комментарии (8)
    2 июня 2026, 13:13 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    Песков объяснил слова Путина о новом качестве украинского конфликта
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков детально разъяснил недавнее заявление президента Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество после атаки на Старобельск.

    «Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что украинское руководство прекрасно осознавало гражданский статус цели и уничтожило здание абсолютно намеренно. По его словам, об этом свидетельствуют тип использованных беспилотников, их технические характеристики и примененные средства связи.

    Представитель Кремля добавил, что готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин заявил о переходе текущего противостояния на совершенно иной уровень.

    До этого глава государства критиковал работу европейских медиа при освещении атаки на колледж в Старобельске.

    Комментарии (10)
    2 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Пашинян поблагодарил Путина за звонок
    Пашинян поблагодарил Путина за звонок
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил недавнюю телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, а также прокомментировал перспективы проведения референдума о вступлении республики в Европейский союз.

    «С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах», – цитируют политика РИА «Новости».

    По мнению армянского лидера, оптимальным шагом стала бы отмена любых ограничений на поставки местной продукции на российский рынок. Он подчеркнул важность фитосанитарного контроля, однако выразил мнение, что сейчас этот вопрос приобрел политический оттенок.

    Кроме того, политик прокомментировал принятую лидерами четырех государств ЕАЭС резолюцию о возможном референдуме по членству Армении в Евросоюзе, пишет ТАСС.

    Он назвал документ крайне сбалансированным и подтверждающим поддержку идеи голосования со стороны партнеров. При этом премьер уточнил, что референдум состоится лишь после официального обращения Еревана о вступлении в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. В ходе этой беседы лидеры двух стран обсудили различные аспекты членства республики в ЕАЭС.

    Ранее руководители стран евразийского объединения согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    Со 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

    Комментарии (6)
    1 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
    Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России растет число многодетных семей, а все больше молодых людей мечтают иметь троих и более детей, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

    «Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Кроме того, президент назвал статус многодетных родителей подлинным человеческим счастьем. Он также выразил уверенность в том, что подобный образ жизни станет вдохновляющим примером для множества граждан страны.

    В понедельник в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти создают все условия для увеличения числа многодетных семей.

    Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    Путин освободил украинцев от справки о судимости при получении паспорта России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий граждан с Украины, подающих на российское гражданство, от необходимости предоставлять справку о судимости.

    Льгота будет действовать до начала 2028 года, передает ТАСС.

    Указ дополняет положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России. В документе говорится о необходимости предъявлять «документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден».

    Одновременно установлено исключение для граждан с Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в этой стране, в том числе въехавших в Россию через третьи страны. Для остальных иностранцев, претендующих на российский паспорт, требование о предоставлении такого документа вводится.

    В прошлом году генконсульство России в Нью-Йорке отметило резкий рост обращений граждан Украины по вопросам получения российского гражданства.

    В апреле почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины.

    Комментарии (4)
    1 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин: Власти создают условия для увеличения числа многодетных семей

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о важности поддержки семей с детьми.

    «Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин добавил, что значительный вклад в формирование программ поддержки вносят представители бизнеса и крупные работодатели, которые разрабатывают собственные инициативы в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня президент России вручил государственные награды многодетным родителям в Кремле. Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.

    В апреле глава государства назвал поддержку многодетности приоритетной общенациональной задачей.

    Месяцем ранее российский лидер одобрил идею популяризации больших семей в качестве нового бренда страны.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле отметил важность подлинных семейных ценностей и счастье быть родителем.

    Об этом глава государства рассказал во время встречи с семьями, которые были удостоены высоких государственных наград – орденов «Родительская слава» и звания «Мать-героиня», передает ТАСС.

    «Своим жизненным выбором вы вновь доказываете – нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», – подчеркнул российский лидер.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Перед мероприятием дети играли на территории резиденции президента, смотрели мультики и собирали паровозики.
    Ранее Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей России.

    Комментарии (4)
    1 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Пасечник назвал число ударивших по колледжу в Старобельске дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ использовали 16 беспилотников для удара по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разрывались на территории данного учебного заведения», – приводит пресс-служба Кремля слова Пасечника в ходе совещания в Кремле о мерах поддержки пострадавших и расследовании теракта.

    Глава ЛНР уточнил, что в момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, так как поначалу, возможно, был шок.

    «Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже», – подчеркнул Пасечник.

    Он добавил, что через полчаса к месту трагедии стали подходить неравнодушные люди и пытаться помогать. Спасательная операция длилась 45 часов.

    «За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. <...> Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали», – сообщил глава ЛНР.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. В ООН призвали  к независимому расследованию ударов ВСУ, а постпред Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин назвал теракт в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских БПЛА на колледж в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты».

    Российский лидер выступил с соответствующим заявлением в ходе совещания по расследованию теракта, передает ТАСС.

    «Хочу обсудить сегодня с вами вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске», – заявил президент.

    Ранее Путин потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску. Глава государства поручил проработать дополнительные меры поддержки пострадавшим при теракте.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин потребовал сделать эффективными меры поддержки семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой президент России Владимир Путин затронул вопрос о качестве помощи семьям.

    «Вот эта система федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что ключевая задача для власти – так выстроить меры поддержки, чтобы семьи в стране были счастливы.

    Ранее Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России.

    Напомним, в День защиты детей Путин наградил многодетных родителей. Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Ткаченко сообщил Путину о развитии системы помощи детям с орфанными заболеваниями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Круг добра» за последний год расширил перечень закупаемых препаратов на 13 наименований для лечения 17 тяжелых заболеваний, а благодаря пересмотру медицинских показаний еще 2200 детей получили доступ к современной терапии. Об этом председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Ткаченко, фонд продолжает наращивать возможности помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями, сообщил Кремль на сайте. «В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия», – рассказал он.

    Кроме того, специалисты провели анализ клинической практики, что позволило расширить показания к применению ряда лекарств. «Врачи смогли расширить показания к назначению еще 51 лекарственного препарата, и, таким образом, еще 2200 детей стали получать патогенетическое лечение», – отметил глава фонда.

    Сейчас в перечнях «Круга добра» насчитывается 133 лекарственных препарата, включая пять препаратов генной терапии. По словам Ткаченко, такая терапия позволяет «остановить развитие тяжелого заболевания или полностью вылечить его». В частности, начато лечение пациентов с дистрофическими формами буллезного эпидермолиза и миодистрофией Дюшенна.

    На встрече также обсуждалось развитие специализированной медицинской инфраструктуры. Ткаченко сообщил, что благодаря появлению современных методов лечения в стране активно создаются профильные центры. «За последнее время в стране открылось 10 орфанных центров, 15 центров генных дерматозов, и до конца года откроется еще пять», – сказал он.

    Отдельное внимание было уделено ранней диагностике редких заболеваний. По словам председателя правления фонда, в 69 регионах уже работают медико-генетические консультации, включая десять межрегиональных центров. Он напомнил, что по поручению президента программа неонатального скрининга была расширена.

    «Согласно вашему поручению в этом году к неонатальному скринингу добавились еще два заболевания – и уже 38», – сообщил Ткаченко. Он выразил надежду, что в следующем году перечень пополнится миодистрофией Дюшенна, а число выявляемых заболеваний достигнет 39.

    «Но уже сейчас Российская Федерация занимает лидирующее место по раннему выявлению и лечению орфанных заболеваний», – подчеркнул он.

    Глава фонда также рассказал о развитии отечественной науки и производства медицинских изделий. По его словам, за год по препаратам, поставляемым фондом, было опубликовано 178 научных работ, а также достигнуто «стопроцентное импортозамещение тест-систем, реагентов для неонатального скрининга и оборудования для молекулярной диагностики».

    Еще одним нововведением стала система обратной связи с родителями через портал Госуслуг. Ткаченко отметил, что теперь семьи могут оперативно получать информацию о лечении и лекарственном обеспечении ребенка через защищенный цифровой канал. По его словам, таким образом фонд использует современные технологии для решения социальных задач.

    Ранее в понедельник Путин встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования потерявшим близких при теракте в Старобельске

    Путин выразил соболезнованияпотерявшим близких при теракте в Старобельске

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске призвал проявить максимальное внимание к каждой пострадавшей семье, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер организовал встречу для обсуждения последствий атаки в Луганской народной республике., передает канал Max Кремля.

    «Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией», – заявил президент.

    Глава государства также выразил глубокие соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул тяжесть невосполнимой утраты для людей, потерявших самое дорогое – своих детей и внуков.

    В совещании приняли участие Генпрокурор Александр Гуцан, Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж погиб 21 студент. При обстреле этого учебного заведения пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны: Российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье
    Финляндия конфисковала российские средства по заявлению украинского «Нафтогаза»
    Захарова заявила о разбое Украины в Черном море
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Грузия открыла участок ж/д между Азербайджаном и Турцией
    Турция показала новейший самолет радиоэлектронной борьбы
    Названа причина смерти актрисы Марушиной

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильно, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации