В Китае создали невидимое покрытие для дронов

СМИ: КНР выпускает на рынок стелс-покрытия для беспилотников
Китайские разработчики выпустили на рынок радиопоглощающий материал, способный сделать беспилотные летательные аппараты незаметными для радиолокационных систем противовоздушной обороны.
Китайская компания начала продажи инновационного покрытия, значительно снижающего радиолокационную заметность дронов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog. Материал серии XRAM-C представлен в трех модификациях для защиты от радаров различных диапазонов. Первый тип рассчитан на частоты X и Ku, второй работает с диапазонами S и C, а третий является комбинированным.
Принцип действия технологии основан на преобразовании радиоволн в тепло вместо их отражения. Благодаря этому радиолокационные станции получают ослабленный сигнал, что затрудняет обнаружение и сопровождение аппарата системами ПВО. Слой материала толщиной около 0,5 миллиметра уменьшает отражаемость сигнала более чем вдвое.
Масса покрытия составляет чуть более килограмма на квадратный метр, что позволяет сохранить дальность и продолжительность полета беспилотника. Состав выдерживает нагрев до 250 градусов, устойчив к морской воде, вибрациям и температурным перепадам. Материал поставляется в емкостях по 1,5 и 10 килограммов, поэтому нанести его можно самостоятельно в полевых условиях с помощью обычного краскопульта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые создали тончайшее радиопоглощающее покрытие для самолетов. До этого специалисты из КНР разработали универсальный складной беспилотник для полетов и подводного плавания.
А в конце мая текущего года российские специалисты испытали автоматический зенитный комплекс «Цитадель» для уничтожения вражеских дронов.