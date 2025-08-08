Командование ВВС США отказало трансгендерам в досрочном увольнении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Все заявки на досрочный выход в отставку, поданные трансгендерными военнослужащими, были отклонены командованием, сообщает ТАСС.

Ранее по внутреннему распоряжению ВВС США была разрешена программа досрочного увольнения для трансгендеров с выслугой от пятнадцати до восемнадцати лет, но ни одна заявка не получила окончательного одобрения.

Исполняющий обязанности помощника министра ВВС по кадровым вопросам Брайан Скарлетт заявил: «После тщательного рассмотрения индивидуальных обращений я принял решение отклонить все запросы». Причины отмены не уточняются, хотя изначально прошения были одобрены.

Ранее Пентагон информировал, что военнослужащие с открытой трансгендерной идентичностью должны подать рапорт на добровольное увольнение либо готовиться к принудительному. Тем, кто уйдет добровольно, обещано повышенное выходное пособие, переезд к месту жительства и почетное увольнение. Сумма выплаты при добровольной отставке вдвое превышает компенсацию при принудительном уходе.

Служба трансгендеров в армии США официально разрешена с 2016 года. После прихода Дональда Трампа были введены ограничения на прием новых трансгендеров, однако уже служащие остались в рядах армии. По данным Пентагона, диагноз «гендерная дисфория» был поставлен порядка 4,2 тыс. военных, из которых около тысячи прошли операцию по смене пола.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США в течение месяца. Ведомство также решило удалить все материалы со словом «гей». Пентагон ввел единые стандарты физподготовки для мужчин и женщин.