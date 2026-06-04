Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин заявил об успешном развитии отношений с Казахстаном
Партнерство Москвы и Астаны демонстрирует уверенный рост, а ключевым элементом экономического взаимодействия государств останется дальнейшая совместная добыча урана.
Президент России Владимир Путин высоко оценил динамику двустороннего взаимодействия государств, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что партнерство демонстрирует уверенный рост.
«Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей», – сказал российский лидер. Заявление прозвучало во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической сфере. Президент подтвердил, что Москва и Астана намерены и дальше реализовывать совместные проекты по добыче урана. Петербургский международный экономический форум проходит с третьего по шестое июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин заявил об уверенном подъеме двусторонних связей с Казахстаном.
По итогам государственного визита в Астану стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.
В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как искренние и дружеские.