Песков сообщил о готовности России к диалогу по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что Россия остается открытой для контактов по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин ранее уже отмечал этот момент, а также выразил готовность России приветствовать посреднические инициативы США.

Песков напомнил, что 9 мая президент Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ситуация на Украине движется к завершению. По словам представителя Кремля, работа по переговорам уже ведется в трехстороннем формате, и Москва готова поддерживать дальнейшее посредничество Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры Европы с Россией неизбежны.

Президент России Владимир Путин назвал условия для своей личной встречи с Владимиром Зеленским.

Путин на параде Победы отметил главный секрет побед России.