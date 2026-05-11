Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские военные зеркально реагировали на атаки противника в зоне проведения специальной военной операции, указало ведомство в Max. В период действия режима прекращения огня украинская сторона нарушила перемирие более 23 тысяч раз.

Подразделения группировки «Север» поразили силы противника в Сумской области, а в Харьковской области были атакованы несколько бригад ВСУ. На этих направлениях украинские войска потеряли до 90 человек. Группировка «Запад» в ДНР нанесла урон двум бригадам противника, уничтожив более 90 бойцов и западную артиллерию.

Наибольшие потери украинская армия понесла на направлениях действий группировок «Юг», «Центр» и «Восток». Там отражены многочисленные атаки штурмовых групп, а общие потери ВСУ превысили 695 военнослужащих. Группировка «Днепр» в Запорожской области ликвидировала до 45 солдат противника.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 85 украинских беспилотников. С начала спецоперации уничтожено более 144 тыс. дронов, 671 самолет и 284 вертолета противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. К 9 мая вооруженные формирования противника нарушили режим прекращения огня 8970 раз.