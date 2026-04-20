В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.5 комментариев
Мирошник сообщил о готовности Ирландии платить украинским беженцам за отъезд домой
Власти Ирландии предлагают финансовую помощь украинским беженцам при условии их возвращения на родину, выделяя до 10 тыс. евро на одну семью, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Мирошник обратил внимание на отношение Дублина к приезжим. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.
По его словам, руководство страны стремится любыми финансовыми способами избавиться от мигрантов.
«Ирландцы так устали содержать украинских беженцев, что только для того, чтобы те покинули страну, правительство готово выплачивать по 2,5 тыс. евро на человека или по €10 тыс. на семью, когда те соберутся на выход», – отметил политик.
При этом Ирландия, как и большинство государств Евросоюза, продолжает курс на спонсирование украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что западные страны активно поддерживают кровопролитие, хотя и совершенно не желают помогать переселенцам у себя дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.
Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.
Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.