Tекст: Мария Иванова

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял свыше 935 военнослужащих, немецкий танк Leopard, 23 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделениями группировки «Восток» освобожден населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. За неделю группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты, отчитались в Минобороны.

При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3045 военнослужащих, 14 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего же в зоне ответственности группировки противник за этот период потерял свыше 1355 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Запад» продолжили активное наступление: за неделю было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 1325 военнослужащих, 12 бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», 20 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, в течение недели было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

За последнюю неделю потери противника на этом направлении составили более 2360 военнослужащих, 23 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области

В начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

В конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.