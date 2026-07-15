Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства беспилотников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.
«Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».
Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.
По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.
Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.
Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.