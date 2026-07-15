ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

«Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС – Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», – цитирует ее РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил аналогичные соглашения с отдельными государствами.

По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить выпуск беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

Евросоюз разрешил украинским властям потратить 6 млрд евро на закупку китайских комплектующих для беспилотников.

Ранее Владимир Зеленский заключил оборонные соглашения по дронам с Эстонией и Нидерландами.