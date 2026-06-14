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Марочко узнал о жалобах на Сырского из-за формирования подразделений
Марочко узнал о жалобах на Сырского среди солдат ВСУ
В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главнокомандующего Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России националистических формирований «Айдар», «Азов» и «Правый сектор*».
Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь в зоне спецоперации. Командование пытается компенсировать нехватку личного состава, усиливая обычные части радикально настроенными боевиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками. Российский боец сообщил о целенаправленной охоте ВСУ на военных водителей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ